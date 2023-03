ParadiseFM | Internationale Vrouwendag

Vandaag is het Internationale Vrouwendag. Jaarlijks staat op 8 maart de wereld in het teken van de strijd naar meer gendergelijkheid. Het thema dit jaar is ‘DigitALL: Innovation and technology for gender equality’. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd om deze dag te vieren.

Zo is er een lezing bij de UoC over inspiratie voor vrouwen in het vakgebied rechten. En voetbalbond FFK staat vanavond in het teken van vrouwenvoetbal. De vrouwen die bij FFK werken strijden tegen de kampioen van het vrouwenvoetbal Jong Holland. Op deze manier wil de organisatie het vrouwenvoetbal een hart onder de riem steken.

Oorsprong

De oprichting van deze heugelijke dag is terug te leiden naar 1908, toen er vijftienduizend vrouwen door New York City liepen en demonstreerden voor een beter salaris, stemrecht en kortere werktijden. Een jaar daarna vond de eerste Nationale Vrouwendag in de Verenigde Staten plaats, op 28 februari 1909, in overeenstemming met een verklaring van de Socialistische Partij van Amerika. De eerste viering van Internationale Vrouwendag was in 1911 in Oostenrijk, Denemarken, Duitsland en Zwitserland. Toen vond het nog plaats op 19 maart, maar in 1913 veranderde de datum naar 8 maart en sindsdien is deze niet meer veranderd.

