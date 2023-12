Nu.cw | Koningin Julianabrug kort gesloten geweest voor stuntmannen

Als de grote wereldproblemen onze krachten te boven gaan, kunnen we er in ieder geval voor zorgen dat we in ons eigen land wél vreedzaam samenleven.

Dat zei koning Willem-Alexander maandag in zijn jaarlijkse kersttoespraak vanuit Paleis Huis ten Bosch.

De koning benadrukte in zijn kerstspeech meerdere keren het belang van het overbruggen van tegenstellingen. Hij vindt dat “een harde afrekencultuur onze leefwereld onherbergzaam” maakt.

Volgens de koning hebben “velen het idee dat we elkaar aan het kwijtraken zijn. Je snapt soms niet meer wat anderen bezielt. Zo dichtbij, en toch vaak vreemden voor elkaar.”

“We hebben in Nederland een democratische rechtsorde. Het intimideren, bedreigen en schofferen van mensen is buiten die orde. Wie daarvoor kiest, verlaagt zichzelf en beschadigt onze gemeenschap”, zei de koning.

Toch is de vorst hoopvol gestemd. “Tegenstellingen overbruggen is onze kracht. Dat betekent jezelf openstellen om te luisteren, en een ander ruimte te gunnen”, zei hij. “Er is geen tweede Nederland. Wij vormen dit land samen. En het is nog steeds een van de allerbeste plekken op de wereld.”

De toekomst wordt “bewoonbaar” gemaakt door “mensen die zich vanuit hun persoonlijke idealen of levensovertuiging inzetten om tegenstellingen te overbruggen en iets positiefs bij te dragen aan de samenleving”.

‘Vrede is geen gezapige rust’

De vorst verwees onder meer naar de situatie in Gaza om aan te geven dat vrede niet vanzelfsprekend is.

“Waar ooit de kribbe stond en de engelen zongen, staan mensen nu fel tegenover elkaar. Er zijn diepe wonden geslagen en vrede en verzoening lijken verder weg dan ooit.”

“De schokgolven in de hele wereld bereiken ons ook hier. Geen dijkverhoging die ons daartegen kan beschermen.” Vrede is volgens Willem-Alexander “geen gezapige rust. Vrede is vermogen om conflicten beheersbaar te maken.”

Bron: Nu.nl