Extra | Journaal 13 december 2023

KPCN waarschuwt opnieuw voor afpersing met naaktbeelden



Het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) waarschuwt opnieuw voor ‘sextortion’.

De politie zegt de laatste tijd meerdere meldingen te hebben ontvangen op de cybercrime-afdeling van het probleem. Dat maakt het KPCN via een persbericht bekend.

‘Sextortion’ is afpersing met een seksueel getinte foto of video van het slachtoffer. Dit kunnen officiële beelden van iemand zijn. Het kan ook zijn dat webcambeelden van iemand op een manier bewerkt worden dat het bijvoorbeeld lijkt alsof het slachtoffer seks heeft met een minderjarige, zodat ook op deze manier gechanteerd wordt met het online zetten van materiaal.

De afperser wil meestal geld of juist meer pikante foto’s of video’s van het slachtoffer. Vaak zijn de foto’s en video’s gestolen via sociale media, e-mails, door het overnemen van webcams of door het stelen van apparatuur.

De politie adviseert om niet in te gaan op de bedreigingen, zo veel mogelijk bewijs te verzamelen en om duidelijke grenzen te stellen. Van sextortion kunnen slachtoffers aangifte doen.

Nu.cw schreef eind augustus al over sextortion. Toen kreeg de politie ook meerdere meldingen binnen over het afpersen van mensen met getinte beelden.

Bron: Nu.cw