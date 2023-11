Telegraaf | Shakira treft schikking in belastingzaak, omzeilt gevangenisstraf

‘Eilanden verdienen meer aandacht’

“BBB vindt dat het Caribisch deel van het Koninkrijk net als het Nederlandse platteland meer aandacht verdient. De eilanden zijn voor Nederland niet alleen een vakantiebestemming!” ‘Respect voor elkaars verschillen en autonomie’

De autonome landen Aruba, Curaçao en Sint-Maarten zijn weliswaar ‘op vele beleidsterreinen’ zelf verantwoordelijk, maar Den Haag zal ook moeten meebesturen als het gaat om fundamentele mensenrechten, rechtszekerheid en goed bestuur. De staatssecretaris Koninkrijksrelaties ‘moet zich meer richten op de autonome landen in plaats van op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba’. Caribisch Nederland

De BBB wil dat het lokaal bestuur en diensten in de Caribische gemeenten ‘versterkt worden’. De lokale bestuurders zouden rechtstreeks in contact moeten staan met de ministeries in Den Haag. Ook moet de bereikbaarheid tussen Bonaire, Saba en Statia beter worden, want dat zal volgens BBB ‘bijdragen aan het functioneren en de samenwerking’. Lokale media

“De democratie en het goed bestuur van deze landen moet worden versterkt door goede, onafhankelijke lokale media.” ‘Gekozen burgemeester’

De BBB wil dat inwoners van de drie bijzondere gemeenten Bonaire, Saba en Statia zelf hun gezaghebber gaan kiezen. Diezelfde persoon mag maximaal drie keer (voor een termijn van vier jaar) gekozen worden. Duoane-tarieven tussen Caribisch en Europees Nederland

“Gezamenlijk verkennen of het meer gelijktrekken van douanetarieven in het Europees en Caribisch deel van het Koninkrijk mogelijk is en of onderlinge tarieven kunnen worden afgeschaft.” De BBB heeft ook een verkiezingsprogramma in het Papiaments. [pdf]

Lees de Nederlandse versie.