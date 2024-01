Democracy now! | Thursday, January 5, 2024

De Nacht van Caribisch Netwerk is afgelopen avond op NPO Radio 1 van start gegaan! Presentator Guillano Payne ontvangt gasten die een link hebben met de eilanden. De eerste is Milouska Meulens over haar helden, haar band met geboorteland Curaçao en haar maatschappelijke betrokkenheid.



In de eerste aflevering praat Guillano in het eerste uur met schrijver, presentator en journalist Milouska Meulens. Voor haar is de nacht niet onbekend: tot voor kort presenteerde ze zelf het programma de Nacht is Zwart van Omroep Zwart.

Het is de eerste week van het nieuwe jaar en Meulens vertelt over haar voornemen om dit jaar eerder aan te geven als haar iets niet duidelijk is. En over haar helden schrijver Frank Martinus Arion en Tula.

De vrijheidsstrijder Tula heeft tot zijn laatste snik heeft gestreden voor vrijheid en gelijkheid voor tot slaaf gemaakten en vorig jaar is hij daarin erkend door de overheid die hem officieel heeft gerehabiliteerd. Die strijd maakt Milouska trots.

Frank Martinus Arion is haar andere held omdat de schrijver heeft veel gedaan voor de erkenning van het Papiaments als officiële taal. Dat was niet altijd vanzelfsprekend; zelf heeft ze op school alleen het Nederlands gehad en thuis mocht ze geen Papiaments spreken omdat het Nederlands status had. Omdat ze het belangrijk vindt leert Milouska zichzelf in het Papiaments te schrijven.

Ze neemt ook muziek mee. Een van de nummers is Cirkels van Fresku en Izaline Calister Het nummer staat voor wat zij zelf ook is: iemand die geboren is op Curacao en inmiddels hier gewortled is. Izaline Calister zingt in het Papiaments en Fresku rapt in het Nederlands.

Podcast De vergeten Klimaatcrisis

In de tweede helft van het tweede uur wordt afgetrapt met de podcast De Vergeten Klimaatcrisis (2022) van John Samson. In het derde uur is de tweede aflevering te beluisteren. In de serie duikt John in de gevolgen van de klimaatcrisis voor de Caribische eilanden. De twee afleveringen reist hij door de eilanden en praat hij met Bonairianen en Arubanen over wat zij zelf merken van klimaatverandering.

In het derde uur spreekt Guillano met Rianne van Gestel op Curaçao. Mevrouw van Gestel woont en werkt al meer dan 35 jaar op het eiland en is oprichter van Hospice Arco Cavent waar patiënten in hun laatste levensfase verzorgd worden. Voordat het hospice er kwam was er nog niets op het gebied van palliatieve zorg op Curaçao.

Volgende uitzending

In de volgende uitzending van de Nacht van Caribisch Netwerk praat Guillano met theatermaker Raymi Sambo. En wordt verder gegaan met de podcast De Vergeten Klimaatcrisis.

Uitzending beluisteren

De Nacht van Caribisch Netwerk (NTR) wordt elke donderdagnacht uitgezonden.

Vanaf 4 januari live op NPO Radio 1, van 02.00 tot 05.00 uur/Nederland & 21.00 tot 00.00 uur/Cariben.

Meepraten tijdens de uitzending? Graag! Download alvast de app van NPO Radio 1 op jouw mobiel en stuur Guillano een bericht tijdens de show.

Bron: NTR/CaribischNetwerk