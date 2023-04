NTR | Toeslagen-schandaal: Caribische ouders weten hulp nog niet te vinden

Caribische ouders die gedupeerd zijn door het Nederlandse toeslagenschandaal en hulp nodig hebben, zijn nog niet allemaal in beeld. Terwijl de tijd dringt.

Dat blijkt uit een gesprek met onder andere Zaira Barriento, teamcoach van het ondersteuningsteam voor ouders in het buitenland (OTB). Het team houdt op de eilanden inloop-sessies voor ouders die zich nog niet hebben aangemeld bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) in Nederland.

Deze instantie is bezig met een hersteloperatie om de financiële problemen en schade voor de gedupeerden op te lossen. De tijd dringt want gedupeerde ouders kunnen zich hiervoor tot eind van dit jaar aanmelden. Het OTB-team geeft informatie om ouders te stimuleren zich te melden.

“Mensen die van de eilanden komen, hebben er toch banden en door de toeslagen-affaire zijn ze teruggegaan”, legt Barriento uit.

Vertrokken naar het buitenland Door de belastingschulden verloren veel gedupeerde ouders hun huis of door stress, hun baan. De belastingdienst schat dat meer dan 1000 gedupeerden naar het buitenland vertrokken. Ze vertrokken naar het Caribische deel van het Koninkrijk. Maar ook naar Suriname, België, de VS, Canada, meer dan 35 landen.

Lage opkomst Arubaanse gedupeerden

In februari was op Aruba de tweede inloop-sessie. De eerste werd vorig jaar oktober gehouden met ouders die zich al hadden aangemeld. Het team hoopte dit keer meer ouders te vinden maar de opkomst was niet hoog. Degenen die wel kwamen, waren al bekend. Daarom probeert OTB het toegankelijker te maken door de komende tijd extra sessies te houden.

Maurella Ras, casemanager voor Aruba, legt uit dat zij via gedupeerde ouders die zich al hadden aangemeld, wel in contact is gekomen met gedupeerden die eerder nog niet in beeld waren.

Volgens informatie van de Nederlandse fiscus gaat het om zo’n twintig Arubaanse ouders die mogelijk gedupeerd zijn. Samen met de ouders van Curaçao en Sint-Maarten zijn nu 90 gedupeerden in beeld. Een groot deel is op Curaçao gaan wonen, weet Barriento.

“We verwachten dat het aantal meer is, omdat we via via al nieuwe aanmeldingen binnenkrijgen die niet in beeld waren.” Ook zijn er mensen die wel in beeld zijn, maar zich nog niet hebben aangemeld.



‘Cultuur van schaamte’

Voor sommige ouders is de stap om zich te melden, heel moeilijk of er is schaamte.

“Het kan zijn dat niemand in hun omgeving weet dat dit ooit gespeeld heeft. Sowieso leven we in een cultuur van schaamte”, zegt Barriento. “Op allerlei gebieden zijn er nog schaamtes of dat nou gezondheid is of gedupeerd zijn. We weten ook dat mensen het heel moeilijk vinden om erover te praten.”

Het is daarom dat het team extra moeite moet doen om de gedupeerden toch te kunnen bereiken. “Mensen moeten vooral niet bang zijn om zich te registreren”, moedigt Ras aan.

Waar moeten ouders zich aanmelden?

“We stimuleren de mensen om zich aan te melden bij de UHT want wij kunnen niet voor de ouders gaan nakijken of zij gedupeerd zijn”, legt Barriento uit.

In Nederland krijgen ouders brede ondersteuning via de gemeente. Omdat dit niet kan voor ouders die in het buitenland zijn, verleent het OTB die ondersteuning voor deze ouders. Zij kunnen zich aanmelden via [email protected] om meer informatie te krijgen of in contact te komen met het team.

Wat is het toeslagen-schandaal? Bij het toeslagen-schandaal werden duizenden ouders in Nederland ten onrechte door de Nederlandse belastingdienst als fraudeur bestempeld. Het gaat om aanvragen voor kindertoeslag in de periode van 2005 en 2019. Ouders moesten duizenden euro’s terugbetalen waardoor velen in zware financiële problemen kwamen. Ze verloren hun huis en sommige zelfs hun kinderen die uit huis werden geplaatst. Ruim 70 procent van de gedupeerde ouders van het toeslagen-schandaal blijkt een migratieachtergrond te hebben. In 2020 trad het kabinet Rutte III af door deze misstanden. Drie jaar na de oprichting van de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) verloopt de afhandeling van het herstelproces traag.

Bron: NTR/CaribischNetwerk