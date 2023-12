PBC | Ultimatum aan Curaçao over asfaltfabriek en luchtkwaliteit

Verschillende Caribische studenten in Nederland willen graag even Kerst en Nieuwjaar op hun eiland vieren, samen met familie en vrienden.

Maar er zijn jongeren die er bewust voor kiezen om niet terug te gaan. Daniela en Jashir willen persoonlijk doorgroeien, zeggen ze.

Voor Bouwkunde-student Jashir (21) is Nederland nog steeds erg wennen. Hij woont sinds augustus in Almere. “Ik woon ook voor het eerst alleen, het is koud. Een aantal studievakken gaan soepel, andere weer niet. En ik moet verantwoordelijk omgaan met het ov; ik moet wel overal op tijd zijn. Maar het gaat eigenlijk prima.”

Zijn familie die hij op Curaçao heeft ‘achtergelaten’ mist hij wel. “Ik heb bijna dagelijks contact met ze. En ik weet zeker dat ze mij ook missen! Gelukkig heb ik hier ook een aantal familieleden dat ik regelmatig zie. Ik heb ook vrienden waarmee ik regelmatig afspreek.”

Jashir mist zijn eiland, maar nu teruggaan voelt niet zo slim. “Want als ik telkens terugga, krijg ik heimwee. Ik zou graag na mijn studie in Nederland blijven wonen. Nederland is financieel aantrekkelijker en er zijn meer mogelijkheden qua werk. Maar als ik regelmatig terugga, zou ik weer naar Curaçao willen verhuizen.”

Veel Caribische studenten herinneren zich hun eerste Kerst of jaarwisseling in Nederland: voor het eerst zonder familie. Sommige ouders betalen hun dure vliegticket naar de Cariben die dan zo’n 1.200 euro kost. Er zijn jaren geweest waarin een economy-retour maar liefst 2.000 euro heeft gekost.

‘Nog nooit jaarwisseling gevierd op Curaçao’

Ook Daniela (23) – die al bijna drie jaar in Nederland woont – gaat nu niet naar Curaçao. Haar eerste december in Nederland heeft ze met vrienden doorgebracht. De tweede keer heeft zij gewerkt op een feestje.

“Ik had eigenlijk geen plannen. Dus toen ik gevraagd werd om te werken, heb ik meteen ja gezegd. Kon lekker wat verdienen”, zegt ze lachend. “Maar dat doe ik nóóit meer!”

Op haar eiland zeld heeft Daniela (student International Business) nog nooit de jaarwisseling gevierd. “Ik ben als Jehova’s getuige opgegroeid en heb daarom nooit feestdagen gevierd. Mijn moeder heeft weleens feestjes georganiseerd met Bijbelse thema’s zoals De ark van Noah, maar een verjaardag vieren heb ik bijvoorbeeld ook nooit gedaan.”

“Toen het twaalf uur werd op Curaçao, ging ik stiekem door de gordijnen naar vuurwerk kijken. Mijn ouders sliepen. Als ik met mijn familie in Venezuela was, ging ik met mijn oma naar het plein van haar dorp. Maar er was daar nooit echt iets.”

De uitnodigingen die ze in haar jeugd kreeg, werden steeds minder en minder. “Omdat we die telkens weigerden. Dat vond ik best zwaar.” Maar in de afgelopen jaren probeert ze uit te vinden wat vieringen eigenlijk voor haar betekent.

“Ik ben niet meer zo gelovig. Ik probeer op mijn eigen manier een relatie met God te hebben. Dus ik ben nu aan het experimenteren om te kijken welke feestjes bij mijn leven past.”

Dit jaar gaat ze daarom volop Oud-en-Nieuw vieren, vertelt ze. Daniela is namelijk door een vriendin uitgenodigd om het in Brussel te gaan meemaken.

“Als ik klaar ben met werken gaan we met haar broer daar naartoe rijden. Ik heb ja gezegd, want ik heb momenteel nog geen ritueel voor de jaarwisseling. Dus wie het eerst komt, het eerst maalt!”, zegt ze lachend.

Begin december al plannen gemaakt

Jashir heeft al begin december plannen gemaakt om met enkele familieleden voor het eerst in Nederland Kerst te gaan vieren. Maar hoe zijn eerste jaarwisseling ‘in de kou’ eruit gaat zien, dat weet hij nog niet.

“Op Curaçao was Oud-en-Nieuw zó leuk met mijn familie! We staken samen vuurwerk af, aten en dronken veel. Ik weet niet precies hoe het in Nederland wordt gevierd, ik was tot nu toe te druk met studeren om dat ook nog te onderzoeken.”

“Ik maak me er geen zorgen over”, zegt hij. “Of ga ik naar mijn vrienden toe, of blijf ik thuis. Ik woon op de 8e verdieping en heb een mooi uitzicht voor het vuurwerk!”

Daniela gaat misschien voor het eerst vuurwerk afsteken. “En ik weet niet of ik genoeg geld over zou hebben om zelf vuurwerk te kopen, maar ik hoop wel véél vuurwerk te zien!”

Oud-en-Nieuw betekent nu al veel voor haar, zegt ze. “Het is een moment van geluk: je kijkt naar het komend jaar met positivisme. Het leven wordt anders heel monotoon en zo’n leven wil ik niet meer.”

Hoe om te gaan met heimwee? Voor verschillende Caribische studenten in het buitenland is december een verdrietige periode, omdat de heimwee naar de eilanden weer oplaait. Hoe kun je daar het beste mee omgaan? Twee oud-studenten delen hun ‘gouden tips’ aan alle studerende jongeren én hun ouders.

Bron: NTR/CaribischNetwerk