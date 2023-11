Democracy now! | Thursday, November 9, 2023

Artsen in Nederland ontwikkelen lespakket Ook in Nederland is de elektronische sigaret populair: één op de vijf jongeren heeft het afgelopen jaar gevapet. Het wordt stiekem gebruikt op de wc’s en zelfs in de klaslokalen, terwijl de verkoop aan jongeren wel verboden is Nederland. Nederlandse artsen hebben een lespakket ontwikkeld om scholieren bewust te maken over de gevaren van vaping. In slechts een paar weken tijd is het bijna 3.000 keer gedownload door docenten. Ook zijn er ruim 350 gastlessen van artsen gevraagd.