NTR | Caribische gemeenten niet goed voorbereid op rampen en crises

Twee opvallende conclusies In het rapport van de inspectie Justitie en Veiligheid zijn twee opvallende conclusies, waarop ook minister Yeşilgöz op heeft gereageerd. 1. Heldere afspraken

De organisaties op de eilanden die betrokken zijn bij de rampenbestrijding verschillen van mening met het ministerie over wie waar precies verantwoordelijk voor is. Zelfs tussen het ministerie van Justitie en Veiligheid, en dat van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties zou er onduidelijkheid zijn over verantwoordelijkheden. Yeşilgöz belooft dat er snel en heldere afspraken op papier komen. “Ik ben het met de Inspectie eens dat het onwenselijk is dat hierover discussie kan bestaan.” De minister geeft de eilanden en de inspectie ook gelijk op een ander punt: omdat het om kleine eilanden en gemeenschappen gaat, zou haar ministerie zelf een grotere rol op zich moet gaan nemen. 2. Wat kunnen de eilanden aan?

Wat zouden de crisisorganisaties van de eilanden aan zouden moeten kunnen? Op die vraag is moeilijk antwoord te geven, omdat dat nooit is vastgesteld. Daardoor kunnen de bijzondere gemeenten ook niet aangeven wat voor extra financiële hulp ze nodig hebben, erkent de minister. Op het gebied van samenwerking blijkt dat de eilanden weliswaar allemaal oefenen, maar niet met elkaar. Yeşilgöz wil ook gaan kijken of er met Aruba, Curaçao en Sint-Maarten afspraken gemaakt kunnen worden. Op die manier kunnen alle eilanden elkaar beter helpen bij een ramp.