NTR | Activisten op Bonaire: ‘Ga niet stemmen op 15 maart!’

Terwijl de meeste politieke partijen druk bezig zijn met campagne voeren, roepen activisten op Bonaire mensen op om juist massaal niet naar de stembus te gaan. Er moet ‘duidelijk signaal’ worden afgegeven dat politiek Den Haag ‘koloniaal’ bezig is, zeggen ze.

Bonairianen worden al jarenlang achtergesteld door politiek Den Haag, zeggen ze. “Op een gegeven moment moet de Bonairiaan een sterk signaal afgegeven dat hij niet waardig wordt vertegenwoordigt”, zegt activist Robby Beukenboom. “Ik maak me grote zorgen over de toekomst.”

Ook James Finies van Nos ke Boneiru bèk (NKBB) wil dat zo veel mogelijk Bonairianen niet naar de stembus gaan. Hij wijst onder andere op de armoede, ongelijkwaardigheid en het gebrek aan sociale voorzieningen in deze bijzondere gemeente van Nederland.

Finies vindt al jaren dat het Nederlandse kabinet zijn eiland Bonaire ‘koloniaal bestuurt’ en ‘geen respect heeft voor de bevolking’.

Twee verkiezingen op één dag

Op 15 maart 2023 zijn er in de bijzondere Caribische gemeenten Bonaire, Saba en Statia verkiezingen voor de eilandsraad én voor het kiescollege van de Eerste Kamer. Die combinatie is op zichzelf al een slecht idee, vindt Robby Beukenboom. “Twee verkiezingen in één, veroorzaken verwarring. Dat zagen we bij de vorige verkiezingen al.” Maar het gaat Beukenboom ook om de timing. “De campagneperiode is nu ook véél te kort. Eerst hadden we Kerst en Nieuwjaar. Vervolgens was iedereen in de hitte van carnaval. De politieke boodschap bereikt zo de mensen niet.” Om die redenen heeft Beukenboom besloten om niet mee te doen aan de verkiezingen.

‘Hun oproep is tegen de democratie’

De politieke partij UPB is fel tegen hun oproep. “Deze mensen zijn tegen de democratie”, vindt kandidaat Jona Chirino-Felida. “Ons stemrecht is het meest heilige wat we hebben. We hebben het te danken aan mensen die voor ons hebben gestreden.”

“Als deze mensen vinden dat het anders moet op Bonaire, dan hadden ze ook mee moeten doen met de verkiezingen en mensen van hun standpunten te overtuigen.”

Dit zijn de reacties op straat. Video: Marit Severijnse

Het is niet de eerste keer dat activisten Bonairianen deze oproep doen. In 2017 vroeg James Finies mensen om hun stempassen te verscheuren of bij hem in te leveren. Door niet te stemmen, is er een kans dat andere lokale partijen aan de macht komen die kiezers juist niet zien zitten.

Maar wel of niet stemmen maakt in de praktijk niet uit, vindt Finies. “De politici die nu vragen om op hun te stemmen, hebben geen macht. Zij kunnen de situatie, de wetten en maatregelen die door Nederland zijn opgelegd niet veranderen.”

Oneens met kritiek: ‘Niet stemmen is juist een recht’

Robby Beukenboom is het oneens met de kritiek vanuit UPB. “Het is weliswaar een recht om te stemmen, maar het staat de burger vrij om hier geen gebruik van te maken.”

Ook Finies staat vierkant achter hun oproep. “Door massaal niet te stemmen, zeggen we luid en duidelijk dat we niet blij te zijn met het huidige politieke systeem en wat er op Bonaire gebeurt sinds 10-10-’10.”

Gezaghebber

Wat vindt gezaghebber Edison Rijna van hun oproep? De hoogste bestuurder van Bonaire wil daar niet inhoudelijk op ingaan, maar blijft bij een korte reactie tegenover Caribisch Netwerk. “Ik roep het volk op om gebruik te maken van haar democratische recht en juist wel te gaan stemmen.”

Bron: NTR/CaribischNetwerk