AntilliaansDagblad | ‘Winst PVV zorgelijk voor de eilanden’

Van Huffelen reageert op verkiezingsuitslag



Willemstad – ,,Het is zorgelijk dat een partij die geen warm hart heeft voor de eilanden, de verkiezingen heeft gewonnen”, zo reageert demissionair staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Alexandra van Huffelen op de electorale winst van de PVV van Geert Wilders. Dit deed zij gisterochtend tijdens een digitale bijeenkomst met de pers van de Caribische eilanden.

Ook liet Van Huffelen weten het verontrustend te vinden dat in het verkiezingsprogramma van de PVV staat dat de excuses voor het slavernijverleden moeten worden teruggedraaid. ,,Ik denk overigens niet dat het heel waarschijnlijk is dat dat gaat gebeuren, want daar komt ongetwijfeld geen meerderheid voor”, aldus de staatssecretaris.

Maar er zijn meer voorbeelden te noemen waaruit blijkt dat de PVV weinig op heeft met het Koninkrijksdeel aan deze kant van de oceaan. Van Huffelen vertelde dat tijdens de laatste begrotingsbehandeling, de vertegenwoordiger van de PVV het voorstel heeft gedaan om de eilanden op Marktplaats te zetten. ,,Wat natuurlijk sowieso een ridicuul voorstel is, maar tegelijkertijd ook volstrekt onmogelijk. Maar het zegt wel iets over de toon.”

Het is niet de eerste keer dat een PVV’er de eilanden van de hand wil doen aan de hoogste bieder. In 2007 was het Wilders zelf die woorden van gelijke strekking gebruikte. In een interview met het Algemeen Dagblad kwam hij met dit idee om de Antillen bij het volgende geval van fraude of corruptie maar op Marktplaats te zetten.

Wat de exacte gevolgen van de verkiezingsuitslag zullen zijn voor het Caribisch deel van het Koninkrijk, is volgens Van Huffelen nog moeilijk te zeggen. Omdat de PVV ‘by far’ de grootste is geworden, is deze partij nu eerst aan zet. De eerste stap is dat de tot verkenner benoemde Gom van Strien gaat inventariseren welke partijen met elkaar zouden willen reageren, en welke coalities er in theorie dus mogelijk zijn.

,,Ik ga er wel vanuit dat de formatie van een nieuw kabinet enkele maanden kan duren”, spreekt Van Huffelen haar verwachting uit, die onder meer is gebaseerd op de uitspraak van VVD-lijsttrekker Dilan Yeşilgöz dat haar partij niet onderdeel wil zijn van een nieuw kabinet, maar wel openstaat om gedoogpartner te worden van een rechtse coalitie.

In de tijd die haar als demissionair staatssecretaris van Koninkrijksrelaties nog gegeven is, is Van Huffelen steevast van plan om haar beste beentje voor te zetten om nog veel positieve dingen te bereiken.

Het antwoord op de vraag of een nieuwe regering kan gaan tornen aan reeds gemaakte afspraken, is tweeledig. Enerzijds geldt het principe ‘afspraak is afspraak’. Van Huffelen legt uit dat afspraken zijn gemaakt tussen twee partijen, en dat die niet zomaar veranderd kunnen worden. Anderzijds is het volgens haar wel mogelijk dat een nieuwe regering nieuwe afspraken wil maken met de eilanden.

Bron: Antilliaans Dagblad