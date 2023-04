AntilliaansDagblad | ‘Veilig zijn en blijven’

Voor het eerst strategie veiligheid voor álle landen Koninkrijk

Willemstad/Den Haag – Voor het eerst ligt er een strategie van álle landen in het Koninkrijk en worden de binnenlandse en buitenlandse veiligheid met elkaar verbonden.

Maandag hebben minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD) en minister van Buitenlandse Zaken Wokpe Hoekstra (CDA) de ‘Veiligheidsstrategie voor het Koninkrijk der Nederlanden’ aan de Tweede Kamer gestuurd.

veiligheid2,,Met deze Veiligheidsstrategie voor het Koninkrijk wordt de basis gelegd onder een toekomst waarin we weerbaar en voorbereid zijn op de dreigingen van vandaag en morgen.” Uit recente veiligheidsanalyses zou blijken, aldus het rapport, dat de urgentie hoog is: ,,De kans dat er de komende jaren gebeurtenissen optreden die de nationale veiligheid raken is relatief groot.”

Voor het eerst is de veiligheidsstrategie samen met alle landen in het Koninkrijk opgesteld, aldus de Nederlandse premier Mark Rutte (VVD) die tevens de voorzitter is van de Rijksministerraad. Dat gebeurt volgens hem ‘vanuit een diepe verbondenheid met elkaar, maar ook omdat veel van de gevaren die ons bedreigen hetzelfde zijn’.

,,De veiligheid in ons Koninkrijk is niet vanzelfsprekend. Dit vraagt onze constante aandacht, om ervoor te zorgen dat we veilig zijn én veilig blijven. Want zonder veiligheid, kunnen we niet in vrijheid leven”, aldus de website van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

De te verwachten impact van een aantal dreigingen verschilt binnen het Koninkrijk. Een voorbeeld hiervan zijn klimaat- en natuurrampen: orkanen vormen een dreiging voor het Caribisch deel van het Koninkrijk (met name Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba), maar niet voor Nederland, waar juist droogte en natuurbranden (naast de langer bekende uitdagingen zoals overstromingen) een groot risico vormen.

,,Ook zijn er verschillen in geopolitieke invloeden of dreigingen, zoals de oorlog in Oekraïne en neveneffecten op Nederland of de migratiestromen vanuit Venezuela (het grootste buurland van het Koninkrijk) richting het Caribisch deel van het Koninkrijk (met name Curaçao en Aruba). De geopolitieke belangen van grootmachten als de VS, Rusland en China spelen hierbij tevens een rol, wat potentieel kan leiden tot een geopolitieke krachtmeting met impact voor het Caribisch deel van het Koninkrijk en daarmee gevolgen voor het Koninkrijk als geheel.”

De Veiligheidsstrategie voor het Koninkrijk is tot stand gekomen met een brede betrokkenheid van publieke, private en maatschappelijke organisaties in alle delen van het Koninkrijk, onder coördinatie van de NCTV.

Het gebrek aan democratie en een functionerende rechtsstaat in combinatie met geopolitieke inmenging en de voortdurende humanitaire crisis in Venezuela blijft een onvoorspelbare factor die de stabiliteit en veiligheid van het Koninkrijk kunnen bedreigen, zo staat in het rapport dat uitkomt op de dag dat de grenzen tussen Venezuela en Curaçao zijn heropend.

De Veiligheidsstrategie wijst erop dat het Caribisch deel van het Koninkrijk op slechts tientallen kilometers afstand ligt van ‘ons grootste buurland Venezuela’.

,,De vervlechting van georganiseerde misdaad en de Venezolaanse strijdkrachten bij illegale handel in drugs, goud en wapens heeft een destabiliserende werking op de regio. Het is onwaarschijnlijk dat Venezuela de territoriale integriteit van het Koninkrijk zal schenden. Er bestaat wel een kans op onbedoelde escalatie door mogelijke misinterpretatie en incidenten als gevolg van de afname van de militaire professionaliteit binnen Venezuela.”

Bron: Antilliaans Dagblad