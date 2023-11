Ingezonden | MAN gaat PINnen…

Nieuwe verhoudingen in Tweede Kamer kunnen roet in het eten gooien

Kralendijk – In politiek Den Haag heeft deze week een aardverschuiving plaatsgevonden. Heeft dit consequenties voor Caribisch Nederland en dan meer specifiek voor het onlangs vastgestelde sociaal minimum?

Martijn Hisschemoller van het lokale nieuwsbulletin van Megahit FM denkt dat het antwoord op deze vraag bevestigend is, zo liet hij donderdag tijdens de uitzending weten.

Naar aanleiding van een aangenomen motie van Jorien Wuite (D66) en Don Ceder (ChristenUnie) zegde demissionair minister Carola Schouten vorige maand toe de motie te zullen uitvoeren. Daarmee zou het invoeren van een sociaal minimum op de BES, na 13 jaar, eindelijk een feit zijn. De motie werd breed gesteund in de Kamer, maar PVV en Pieter Omtzigt stemden tegen. Daarnaast stemden ook FvD en Ja21 tegen. De VVD stemde met tegenzin voor de motie.

Na afgelopen woensdag hebben de twee tegenstemmers opeens samen 57 zetels in de Kamer. Met de andere twee tegenstemmers zijn het er zelfs 61. Als alles fatsoenlijk en correct zou gebeuren is er volgens Hischemoller niets aan de hand. ,,De nieuwe Tweede Kamer en een nieuwe regering respecteren in dat geval de besluiten die zijn genomen. Maar of deze optie realistisch is daar kun je over twijfelen”, aldus Hisschemoller.

Er zijn volgens hem ook twee andere opties mogelijk, die veel negatiever zijn voor de bewoners van de BES. De eerste optie is dat er snel een nieuw kabinet komt dat binnen een paar maanden de werkzaamheden van het demissionaire kabinet overneemt. De nieuwe bewindspersoon op het ministerie van SZW ‘vergeet’ de motie Wuite/Ceder en op 1 juli 2024 blijkt dat er helemaal niets is ingevoerd en dat alles bij het oude blijft. De kans dat daarbij de nieuwe regeringscoalitie de minister daarvoor op de vingers gaat tikken is volgens Hisschemoller niet groot. Het kan ook zomaar zijn dat de formatie lang duurt en dat demissionair minister Schouten op een geven moment de Tweede Kamer de wetswijzigingen aanbiedt die noodzakelijk zijn om het sociaal minimum op de BES te kunnen invoeren.

,,Normaal zijn dat hamerstukken die zonder debat door een meerderheid van de Kamer worden aangenomen. Maar dat zou nu wel eens anders kunnen gaan. De vier partijen die tegen de motie stemden zullen waarschijnlijk ook tegen de wetswijzigingen stemmen.” Wanneer ook de BBB opeens tegenstemt om de beoogde coalitiepartners niet voor het hoofd te stoten zijn er al 68 stemmen tegen. Dan hangt alles af van het stemgedrag van de VVD. Houdt die vast aan het eerder ingenomen standpunt, of gaat die ook om? Het is bekend dat de VVD-fractie in oktober met tegenzin voor de motie heeft gestemd. Dus het is echt niet ondenkbaar dat die opeens ook tegen gaat stemmen. En wanneer de noodzakelijke wetgeving niet wordt goedgekeurd door de Tweede Kamer komt er op 1 juli 2024 ook geen sociaal minimum in de BES.

Hisschemoller heeft zijn visie voorgelegd aan Attje Kuiken. Zij was tot voor kort Kamerlid voor de PvdA en heeft zich jaren ingezet voor een toereikend sociaal minimum in Caribisch Nederland. Zij bevestigt dat de invoering van een sociaal minimum en een minimum loon zoals beschreven in de motie op losse schroeven kan komen te staan.

Wietze Koopman van consumentenbond Unkobon laat het Antilliaans Dagblad desgevraagd weten dat hij ervan uitgaat dat het besef er in Den Haag inmiddels is dat er echt iets moet gebeuren voor het meest zuidelijke deel van Nederland. Toch lijkt hij niet zeker van zijn zaak. ,,We hebben de rechtszaak tegen de staat on hold gezet en niet ingetrokken. Wanneer het nodig blijkt te zijn pakken we de rechtszaak weer op”, aldus Koopman.

Bron: Antilliaans Dagblad