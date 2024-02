CC | CBCS and Nederlandsche Bank to collaborate

Van Haasen kan niets zeggen over wetsvoorstel uitzetting criminele Antillianen



Den Haag – Het is niet bekend of de PVV het wetsvoorstel om criminele Antillianen Nederland uit te kunnen zetten, wil doorzetten, of dat deze controversiële plannen inmiddels in de ijskast liggen.

Althans, Peter van Haasen, die de PVV vertegenwoordigt binnen de Kamercommissie Koninkrijksrelaties, kon of wilde hier niets over zeggen, toen commissiegenoot Jan Paternotte (D66) hem hiernaar vroeg. Dit deed hij aan het begin van het commissiedebat dat gisteren plaatsvond.

,,Ik stel deze vraag omdat dit wetsvoorstel echt in strijd is met de rechtstaat en met het statuut van het Koninkrijk”, zo licht Paternotte zijn vraag toe. Uit de beantwoording door Van Haasen maakte hij op dat de PVV’er erop leek te hinten dat het wetsvoorstel momenteel – in ieder geval gedurende de formatie van een nieuw kabinet – in de ijskast zou liggen. ,,Dat zou namelijk goed nieuws zijn, omdat anders de grootste partij van Nederland vindt dat we moeten gaan zeggen dat je verschillende rechten hebt, ook al heb je hetzelfde Nederlandse paspoort”, aldus Paternotte.

,,Dat kan ik uiteraard niet zeggen”, zo zei Van Haasen in zijn reactie. ,,Onze partijleider kan zeggen wat er in de koelkast zit en wat daar in blijft. Daar ga ik dus niet over.” Wel deed de PVV’er desgevraagd de toezegging om hier in een latere vergadering op terug te komen, zodra er duidelijkheid over dit onderwerp is.

,,Behoorlijk schokkend dat de PVV deze wet nog boven de markt laat hangen”, zo liet een woordvoerder van D66 na afloop van het debat aan het Antilliaans Dagblad weten.

Bron: Antilliaans Dagblad