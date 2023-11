Telegraaf | Colombia gaat deel nijlpaarden Pablo Escobar afmaken

Rapport CBS: veel onzeker over bevolkingsgroei CN

Kralendijk – Als meer migranten zich op Bonaire vestigen dan verwacht in de huidige prognose, kan de bevolking van Bonaire doorgroeien tot bijna vijftigduizend.

Bij minder migratie dan verwacht is het aantal inwoners in Bonaire in 2050 ongeveer gelijk aan het aantal nu.

Dit blijkt uit nieuwe cijfers die in een rapport staan van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat dinsdag is gepubliceerd.

Begin 2023 woonden er 29.400 inwoners in Caribisch Nederland (CN), waarvan het grootste gedeelte op Bonaire (24.100). Volgens de meest recente bevolkingsprognose die in juli 2023 door het CBS is gepubliceerd, wordt verwacht dat de bevolking groeit tot 37.200 in 2050. Maar deze verwachtingen zijn onzeker, zo blijkt nu. Er kunnen meer of minder migranten zijn dan verondersteld, en ze kunnen ook uit een andere regio komen. Daarnaast kan het kindertal verder dalen of juist gaan stijgen of de toename in de levensverwachting kan afremmen of sterker stijgen. Maar de onzekerheid van het kindertal en de levensverwachting is kleiner dan de onzekerheid door de migratie. Een hoger migratiesaldo zal tot een mogelijk forse toename van de bevolking, vooral in de werkzame leeftijden, leiden en tot een groter aandeel van de bevolking dat in het buitenland is geboren.

De inschatting was dat het aantal inwoners van Bonaire doorgroeit naar 30.600 in 2050. Maar als meer migranten zich op Bonaire vestigen dan verwacht in de prognose, kan de bevolking doorgroeien tot 48.800. Bij minder migratie dan verwacht is het aantal inwoners in Bonaire in 2050 net iets lager dan nu, zo’n 23.600. Sint Eustatius had begin 2023 bijna 3.300 inwoners, ruim 300 minder dan in 2011.

De bevolkingsprognose verwacht dat het aantal inwoners van Sint Eustatius weer toeneemt naar 4.200 inwoners in 2050. Meer immigratie betekent dat Sint Eustatius kan doorgroeien naar 6.600 inwoners, minder migratie kan leiden tot een verder daling naar 2.600 inwoners in 2050. Saba ten slotte, is tussen 2011 en 2023 gegroeid met ruim 200 inwoners naar net iets meer dan 2.000 inwoners.

De prognose verwacht dat Saba doorgroeit naar 2.400 inwoners in 2050. Wanneer er meer migranten naar Saba komen, kan het bevolkingsaantal ook doorgroeien naar 3.700, maar een daling van de migratie kan leiden tot een krimp naar 1.000 inwoners in 2050.

Bron: Antilliaans Dagblad