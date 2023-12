Democracy now! | Tuesday, December 19, 2023

RMR stemt in met Jaarplan 2024: doorgroeien naar 24/7 opererende organisatie



Den Haag/Willemstad – De kustwacht verwacht in 2024 extra personeel te kunnen werven en plaatsen ten behoeve van het IGP (Intelligence Gestuurd Politieoptreden) ‘om zich verder tot professionele justitiële opsporingspartner te ontwikkelen’.

KustwachtDe Rijksministerraad (RMR) heeft vrijdag het Jaarplan 2024 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied vastgesteld. Dat leest het Antilliaans Dagblad in de besluitenlijst van de RMR.

De demissionair minister van Defensie, Kajsa Ollongren (D66), heeft de Tweede Kamer hiervan op de hoogte gesteld. ,,Het Caribisch deel van het Koninkrijk bevindt zich in een dynamische regio, met veel verschillende stakeholders en een aantal geopolitieke, sociaaleconomische, en klimatologische uitdagingen”, stelt zij.

De kustwacht is volgens de bewindsvrouw ‘een waardevolle speler in de aanpak van georganiseerde criminaliteit en rampenbestrijding’. ,,Als samenwerkingsorganisatie tussen verschillende ministeries en de vier Landen heeft de kustwacht ook maatschappelijk gezien een belangrijke rol in het Caribisch deel van het Koninkrijk.” De kustwacht werkt samen met diverse uitvoeringsorganisaties en met kustwachten van landen in de nabije omgeving, waaronder Colombia en Venezuela.

De kustwacht is, aldus Ollongren, ‘de maritieme schakel’ in de rechtshandhavingsketen van het Caribisch deel van het Koninkrijk. De kustwacht oefent haar taken uit binnen het kader van de Rijkswet Kustwacht voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten alsmede voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

,,De kustwacht werkt ook in 2024 verder aan het in 2021 ingezette transitietraject op het gebied van de organisatieontwikkeling.” De kustwacht verwacht in het nieuwe jaar de transitie naar de nieuwe organisatie af te ronden met het formaliseren van de organisatiestructuur en het vullen van de nieuw ontstane functies.

,,Het Lange Termijn Plan-Personeel geldt hierbij als uitgangspunt voor de personele groei van de organisatie. Het nieuwe personeel zal zoveel als mogelijk worden geworven in het Caribisch deel van het Koninkrijk.” Met de personele groei draagt de kustwacht bij aan de versterking van het grenstoezicht, zoals verwoord in de Landspakketten.

Hiermee ontwikkelt de kustwacht zich tot een 24/7 opererende organisatie, op basis van zogenaamd Intelligence Gestuurd Politieoptreden (IGP) in het maritieme domein. IGP is gebaseerd op tijdige informatievergaring, -bewerking, -verrijking en analyse. ,,Op basis hiervan wordt een effectievere en efficiëntere inzet van bestaande capaciteiten mogelijk”, aldus de minister van Defensie.

Het gedachtegoed van IGP in het maritieme domein is namelijk grotendeels ‘een andere manier van denken, muteren en analyseren’. De politiediensten binnen het Koninkrijk werken al vele jaren op basis van Informatie of Intelligence Gestuurd Optreden (IGO).

,,In 2024 wordt ook een grote opleidingsinspanning geleverd om de kennis bij het personeel over IGP uit te breiden. De totstandkoming van een coördinatiecentrum dat werkt als een Maritiem Operatie Centrum wordt in 2024 voortgezet”, staat in de brief aan de Kamer te lezen.

Waldetectie en vervanging cuttercapaciteit…

Bron: Antilliaans Dagblad