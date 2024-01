Extra | Journaal 22 januari 2024

The Bottom – In een ‘baanbrekend’ initiatief om de inspanningen voor het behoud van de zee in de Caribische Zee te bevorderen, werkt YachtAid Global samen met regionale mariene megafauna-experts en lokale en regionale entiteiten om zijn belangrijkste project voor het behoud van de zee, Operation Swimway, uit te breiden.

Dit onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met lokale niet-gouvernementele organisaties (NGO’s), is eerst gestart in de territoriale wateren van Antigua en Barbuda, het Anguilla-kanaal, Sint Maarten en de Sababank.

YachtAid Global is een non-profitorganisatie die is opgericht in 2006. De organisatie maakt gebruik van de vrijgevigheid van de eigenaren van jachten in kustgemeenschappen over de hele wereld. YachtAid Global doet onderzoek naar en investeert in wetenschappelijke apparatuur voor het behoud van de oceaan, waarbij deelnemende jachten zich bezighouden met zinvol natuurbeschermingswerk door te helpen bij duiken, onderwaterapparatuur te bedienen, te taggen, dieren te meten en praktische instandhoudingsmethoden en wetenschap te leren.

Onder auspiciën van YachtAid Global is momenteel een van de meest uitgebreide satelliettelemetriestudies in het Caribisch gebied aan de gang. Deze methode waarbij de haaien worden getagd is in eerste instantie ingezet op tijgerhaaien en zijdehaaien om kritieke gegevens over hun migratiepatronen en -gedrag te verzamelen. Maar de gezamenlijke inspanningen zijn uiteindelijk breder gericht op het behoud van kritieke migratiecorridors voor haaien, mantaroggen, zeeschildpadden, walvissen en zeilvissen langs routes die worden getroffen door overbevissing en bijvangst. Het groeiende aantal partners in dit baanbrekende onderzoek omvat de bekende Caribische haaienbeschermer Tadzio Bervoets, de Sint Maarten Nature Foundation, Elkhorn Marine Conservation, Antigua en Barbuda National Parks, Environmental Awareness Group Antigua en Barbuda, de Saba Conservation Foundation, OneShark Project Saint Martin, SXM Divers en Saba Deep.

YachtAid Global ziet voor de toekomst studies die strategische partnerschappen met andere partners in het Caribisch gebied zullen omvatten. ,,Deze samenwerking heeft tot doel de mogelijkheden voor gegevensverzameling te verbeteren en de duurzame uitvoering van instandhoudingsbeheeracties te waarborgen. YachtAid Global biedt hierbij capaciteitsondersteuning aan lokale organisaties, waardoor een gezamenlijke aanpak van het behoud van de zee wordt bevorderd”, aldus de organisatie.

Het onderzoek sluit aan bij de regionale 30×30-doelstellingen, waarbij Caribische landen ernaar streven om tegen het jaar 2030 zo’n 30 procent van hun Exclusieve Economische Zones (EEZ) te beschermen. De inspanningen van YachtAid Global dragen volgens de organisatie aanzienlijk bij aan het bereiken van deze ambitieuze doelstelling en benadrukken het belang van het behoud van mariene ecosystemen voor toekomstige generaties. Naast de onmiddellijke voordelen van het beschermen van migratiecorridors, levert het onderzoek van Operation Swimway essentiële gegevens voor het bepleiten van de oprichting van grootschalige beschermde mariene gebieden (MPA’s) in het Caribisch gebied.

Bron: Antilliaans Dagblad