Extra | Journaal 13 december 2023

President Irfaan Ali van Guyana wil dat bij zijn ontmoeting met de Venezolaanse president Nicolas Maduro de grens tussen beide landen niet ter discussie staat.

De beide presidenten treffen elkaar donderdag op het Caribische eiland Saint Vincent en de Grenadines om over het betwiste gebied Essequibo in Guyana te spreken.

Ali deed zijn uitspraak in een brief aan premier Ralph Gonsalves van Saint Vincent en de Grenadines, gastheer van de ontmoeting. De landen hebben al langere tijd een geschil over het olierijke gebied. Het Internationale Gerechtshof heeft de zaak in behandeling.

Venezuela hield op 3 december een referendum in eigen land over Essequibo. Volgens de regering werden er tien miljoen stemmen uitgebracht en was 95 procent van de stemmers voor inlijving van Essequibo bij Venezuela. De stemmers konden zich onder andere uitspreken over de vraag of ze het proces bij het Internationale Gerechtshof steunden. Daarop antwoordde de overgrote meerderheid ‘nee’.

President Ali wil dat de ontmoeting in het teken staat van dialoog en het voorkomen van geweld. In de regio bestaan zorgen over een mogelijke militaire confrontatie tussen Venezuela en Guyana. Onder andere de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva heeft verklaard ‘geen oorlog’ te willen in Zuid-Amerika.

Bron: Algemeen Dagblad