Democracy now! | Wednesday, November 22, 2023

Jesse Klaver: geschrokken van deze uitslag

Jesse Klaver, een van de kopstukken van PvdA-GL, zegt dat hij geschrokken is van de voorspelde verkiezingswinst van de PVV van Geert Wilders. “Het gevoel van mensen in deze samenleving, die denken: wat gebeurt hier, is hier nog wel plaats voor mij? Het enige wat ik eigenlijk vanavond wil zeggen, tegen al die mensen: we waren er voor jou en we blijven er voor jou”, zei Jesse Klaver tijdens de uitslagenavond van de partij in Amsterdam.

GroenLinks en de PvdA doen deze verkiezingen voor het eerst samen mee met een gezamenlijke lijst onder leiding van Frans Timmermans. In de huidige Tweede Kamer heeft GroenLinks 8 en PvdA 9 zetels. In de exitpoll van Ipsos is PvdA-GL de tweede partij met 25 zetels, net voor de VVD. De PVV staat vooralsnog op 35 zetels.