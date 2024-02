PBC | Kustwacht bergt levenloos lichaam bij Shut

NEW YORK – Een flinke meerderheid van de Amerikanen vindt president Joe Biden te oud voor nog een termijn als president, zo blijkt uit een peiling van ABC News en onderzoeksbureau Ipsos.

Volgens de peiling zegt 86 procent van de Amerikanen dat de 81-jarige Biden te oud is. Een kleinere meerderheid (62 procent) vindt dat ook voormalig president Donald Trump, die 77 is, te oud is. En 59 procent van de ondervraagden acht beide kandidaten te oud voor het presidentschap.

Er is een groot verschil in de manier waarop kiezers met een sterke voorkeur voor een van de twee grote partijen hun vermoedelijke presidentskandidaten zien. Zo vindt 73 procent van de Democraten Biden te oud, terwijl slechts 35 procent van de Republikeinen Trump te oud noemt. Van de kiezers zonder partijvoorkeur acht 91 procent Biden te oud; 71 procent zegt hetzelfde over Trump.

De resultaten van de nieuwe peiling zijn wellicht beïnvloed door een vorige week verschenen rapport van de Republikeinse speciale aanklager Robert Hur. Daarin concludeerde deze dat Biden niet hoeft te worden vervolgd om het slordig omgaan met geheime documenten tussen 2017 en 2020, toen hij geen vicepresident meer was en nog geen president was. Maar Hurs rapport deed wel twijfel rijzen over Bidens mentale geschiktheid. De Democratische vicepresident Kamala Harris noemde het rapport „politiek gemotiveerd.”

