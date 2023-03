BNR | Hongarije weigert Poetin te arresteren bij bezoek

Mocht de Russische president Vladimir Poetin een bezoek brengen aan Hongarije, dan zal hij niet worden opgepakt. Ondanks het arrestatiebevel van het Internationaal Strafhof in Den Haag, zal Hongarije niet meewerken aan een arrestatie van Poetin.

Dat zegt de Gergely Gulyas, kabinetschef van premier Viktor Orban.

Hongarije is een van de grondleggers van het Internationaal Strafhof en ratificeerde het verdrag van Rome. Maar volgens Gulyas betekent dat niet dat dat tot een arrestatie van Poetin kan leiden mocht hij het Hongaarse grondgebied betreden. ‘Als we naar de Hongaarse wet kijken, zien we dat we de Russische president niet kunnen arresteren, aangezien het statuut niet is ingevoerd in Hongarije.’

Gergely Gulyas, Hongaars kabinetschef

Ook heeft de Hongaarse regering ‘geen standpunt ingenomen’ over het arrestatiebevel vanuit het Strafhof. Wel gaf de stafchef zijn eigen blik op het besluit van het Strafhof. ‘Deze beslissingen zijn niet de meest gelukkige, aangezien zij de zaken in de richting van verdere escalatie brengen en niet in de richting van vrede, dit is mijn persoonlijke subjectieve mening.’

Illegaal gedeporteerde kinderen

Het arrestatiebevel voor Poetin volgde na onderzoek van het Strafhof naar honderden illegaal gedeporteerde Oekraïense kinderen. Volgens het Strafhof is er ‘grond om te geloven’ dat Poetin individuele verantwoordelijkheid draagt daarvoor. Poetin is pas de derde zittende president die te maken krijgt met een arrestatiebevel van het hof. Het is echter onwaarschijnlijk dat hij ook daadwerkelijk wordt opgepakt.

