AntilliaansDagblad | ‘Nog geen bouwvergunning’

VS-consulaat kiest wel bijna Amerikaanse hoofdaannemer

Willemstad – De bouwvergunning voor de nieuwbouw van het Amerikaanse Consulaat is nog niet aangevraagd. Dat laat de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Charles Cooper (MFK) tegenover deze krant weten.

Wel is de openbare aanbesteding voor de bouw bijna afgerond en zal eerdaags een keuze gemaakt worden voor de Amerikaanse hoofdaannemer. Dat het een Amerikaans bedrijf wordt, is normaal en altijd het geval bij buitenlandse projecten van Bureau of Overseas Building Operations van het State Departement, zo begrijpt het Antilliaans Dagblad. Van de architecten is de samenwerking al bekend. Zo is architect Atelier Lobo & Raymann de lokale counterpart voor de ontwerpers. Het Amerikaanse architectenbureau is Kieran Timberlake, dat ook de Amerikaanse ambassade in London ontwierp.

Cooper geeft aan niet veel te weten over de ontwikkelingen rondom het consulaat. ,,Ik was alleen betrokken bij de koop van het terrein. En straks als er een bouwvergunning wordt aangevraagd. Zover is het nog niet”, stelt hij. Ook heeft hij geen details over de aanbesteding. ,,Wel is mij uitgelegd dat ze dicht bij het kiezen van een hoofdaannemer zijn”, zo voegt de minister eraan toe. Vanuit het Amerikaanse consulaat wordt hierover aangegeven dat de aanbesteding voor lokale aannemers aangekondigd is en dat er een ‘meet & greet session’ is gehouden op 18 april 2023. Daar zijn zowel de Amerikaanse bieders als lokale aannemersbedrijven voor uitgenodigd. Het consulaat in de uitnodiging:

,,Deze Amerikaanse aannemers zullen op Curaçao zijn om projectinformatie en lokale informatie te verzamelen om hun offertevoorstellen aan de Amerikaanse overheid voor te bereiden, inclusief lokale partners-onderaannemers. De ‘meet & greet’-sessie zal geïnteresseerde bedrijven de kans geven om de biedende aannemers uit de Verenigde Staten te ontmoeten en hun kwalificaties voor onderaanneming te presenteren.”

Over het biedingsproces wordt nog uitgelegd dat het project uiteindelijk aan één enkele, winnende aanbieder wordt gegund. ,,De Amerikaanse aannemer mag werk uitbesteden aan en materialen inkopen van lokale bouwbedrijven, materiaalleveranciers en verkopers. De gunning van het project aan de Amerikaanse aannemer zal naar verwachting meer dan 130 miljoen dollar bedragen.” Als vereiste voor de lokale aannemers is gesteld dat zij goed Engels moeten kunnen schrijven en spreken en in het bezit moeten zijn van alle juiste vergunningen die vereist zijn om bouwwerkzaamheden uit te voeren op Curaçao. ,,De Amerikaanse biedende contactpersonen zijn zelf verantwoordelijk voor de selectie van hun onderaannemers. Het meet and greet-evenement is geen garantie voor werk. Er zal geen contractuele relatie zijn tussen de Amerikaanse overheid en eventuele onderaannemers”, zo wordt nog benadrukt.

Op de website van het Amerikaanse Consulaat staat informatie van 2021. Daarin wordt genoemd dat de geschatte investering van de bouw 245 miljoen dollar bedraagt. ,,De aannemer zal in de loop van het project mogelijk tot 200 Amerikaanse, lokale en buitenlandse arbeiders in dienst nemen op een terrein van 6,7 hectare”, aldus de site.

Het project, dat wordt beheerd door het Bureau of Overseas Buildings Operations, zal resulteren in een veilige en moderne campus. In het nieuwe project wordt het historische Roosevelt House en het bestaande consulaatgebouw behouden en verbeterd. In de beschrijving bij de openbare aanbesteding staat nog: ,,Het project omvat een nieuw kantoorgebouw met meerdere verdiepingen, twee nieuwe toegangscontrolevoorzieningen voor de compound, twee nieuwe ondersteunende bijgebouwen, renovatie van het bestaande consulaatsgebouw, een nieuwe parkeergarage van twee verdiepingen, een nieuw nutsgebouw en uitgebreide terreinverbeteringen. De werkzaamheden op het terrein omvatten beplanting, wegen, voetpaden, tuinen, een nieuw zwembad, ommuring en hekken.”

Bron: Antilliaans Dagblad