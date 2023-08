Telegraaf | Curaçaos ex-minister van Volksgezondheid gaat 20 maanden achter de tralies na mondkapjesfraude

Marcel Vink

WILLEMSTAD – Curaçaos voormalig minister van Volksgezondheid Jacinta Constancia meldt zich dinsdag bij de SDKK-gevangenis in Willemstad om een celstraf van twintig maanden uit te zitten. Ze werd eerder veroordeeld in verband met fraude rond mondkapjes en haar straf was definitief.

De veroordeling was al eerder uitgesproken, maar de ex-bewindsvrouw was in hoger beroep gegaan. Nadat ze ook dat had verloren, waren de tralies niet meer te vermijden. Dat gold ook voor haar ex-partner Anbertus Scoop, die zich tegelijkertijd moest melden, omdat hij dezelfde straf kreeg opgelegd. De rechtbank sprak aanvankelijk een gevangenisstraf van 21 maanden uit, maar die werd vanwege de lange duur van de procedure bij de Hoge Raad met een maand verminderd. Constancia was minister in het kabinet van premier Gerrit Schotte van 2010 tot 2012.

Buitensporig hoog bedrag

De mondkapjeszaak speelde bij het Bureau Ziektekostenverzekering (BZV), zo melden media op het eiland als de Curaçao Chronicle en Curaçao.nu. BZV is een overheidsinstelling die onder de verantwoordelijkheid van Constancia viel in de periode dat ze minister van Volksgezondheid was. De minister schreef in later jaren een onderneming met een Chinese naam in bij de Kamer van Koophandel op Curaçao en maakte met dat bedrijf een offerte voor de levering van gezichtsmaskers. Het bedrag op de factuur was buitensporig hoog, maar door tussenkomst van de oud-minister zelf heeft de instelling uiteindelijk toch de offerte geaccepteerd en de rekening betaald.

Een kennis van Scoop bleek na onderzoek te fungeren als hoofd van het Chinese bedrijf. Nadat de betaling was overgemaakt en op de rekening stond, nam Scoop meteen al het geld op. De in totaal 40.000 mondkapjes zijn nooit op Curaçao aangekomen. BVZ bleek, zo kwam ook naar voren, niet de juiste procedure te hebben gevolgd. Constancia heeft altijd ontkend en benadrukte dat ze negen jaar lang alles heeft gedaan om haar onschuld in de juridische strijd te bewijzen.

’Ik moet 365.000 gulden betalen’

De oud-minister is zelf van mening dat ze geen geld heeft verduisterd, en zich ook niet schuldig heeft gemaakt aan fraude of witwassen, maar dat ze vanwege ’complicaties’, die ze verder niet toelichtte, is veroordeeld. Tegen de media zei ze dat haar ’imago als vrouw, mens en politicus is beschadigd’. Dat was een van de vijf straffen die haar naar eigen zeggen is opgelegd. „Ik moet daarnaast een bedrag van 365.000 gulden betalen, en word een dief en crimineel genoemd. Mijn rechten als mens en vrouw zijn geschonden.” In 2017 kwam ze ook al negatief in het nieuws toen ze collega-parlementariër Giselle McWilliam tijdens een vergadering een harde klap in het gezicht gaf, en daarop werd gearresteerd. Ze mocht ternauwernood haar zetel in het parlement op het eiland behouden, nadat ze haar excuses had aangeboden aan McWilliam en het volk van Curaçao.

Bron: Telegraaf