Telegraaf | Corendon zet aanval in op KLM: eigen vluchten naar Curaçao

Yteke de Jong en Koen Nederhof

Reisorganisatie Corendon zet de aanval in op KLM op routes naar Curaçao door vanaf 1 november zelf naar het Caribische eiland te vliegen.

Corendon bood al reizen aan naar Curaçao, maar kocht voor de reis altijd stoelen in bij luchtvaartmaatschappij KLM. Per 1 november huurt Corendon een Airbus A350 met bemanning om zelf naar Caribisch Nederland te vliegen, zo melden ingewijden.

De reisorganisatie was goed voor een derde van de stoelen aan boord bij KLM en wilde dat uitbreiden met vijftig stuks. „KLM vroeg €1000 per stoel voor de uitbreiding en toen is Corendon zelf gaan rekenen. Het kon uit om zelf een toestel in te huren. Daarmee creëert KLM onbedoeld extra concurrentie voor zichzelf omdat er 1500 stoelen per week bij komen op de route”, zo meldt een bron. Topman Atilay Uslu van Corendon wil geen commentaar geven, noch KLM zelf.

Markt

De markt naar Curaçao ligt door de stap van Corendon verder open. Want naast KLM biedt ook TUI vakanties aan op het eiland. Dat vliegt met een eigen Boeing Dreamliner. KLM vliegt met een Boeing 777 naar Curaçao, die ruim 400 stoelen heeft. Met het toestel van Corendon komen er ruim 350 stoelen bij op de route. De reisorganisatie heeft zelf hotels op het eiland en moest wel schakelen, aldus ingewijden.

De vraag naar tickets naar Caribisch Nederland was tijdens corona zeer sterk, omdat het eiland één van de weinige bestemmingen buiten Europa was die niet op ’oranje’ stond. Er kon naartoe gereisd worden omdat het een deel van Nederland is. Maar het bleek afgelopen winter niet voldoende voor twee dagelijkse vluchten van KLM. De woede op het eiland was groot toen de luchtvaartmaatschappij één dagelijkse vlucht schrapte. Volgens het ministerie van Economische Ontwikkeling op het eiland kostte de beslissing 30.000 reizigers en 35 miljoen gulden. Voor Caribisch Nederland is het toerisme een belangrijke inkomstenbron.

Corendon investeert flink in onder meer een tweede hotel op het eiland en heeft nu 1200 bedden die bezet moeten worden. Die groei blijft naar verwachting gehandhaafd; de eilanden bleven ook de afgelopen tijd hoge ogen gooien in de lijsten met populaire bestemmingen.

Bron: Telegraaf