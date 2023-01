RO | Bezoek minister Dijkgraaf aan Curaçao, Aruba en Bonaire

Minister Dijkgraaf (OCW) bezoekt van 15 tot en met 20 januari Curaçao, Aruba en Bonaire. Het bezoek staat in het teken van het Ministerieel Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de herdenking van het slavernijverleden.

Minister Dijkgraaf is coördinerend minister van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden, dat op 1 juli van dit jaar van start gaat. In aanloop naar dat Herdenkingsjaar bezoekt hij dit voorjaar ook Suriname en Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius.

In Curaçao neemt minister Dijkgraaf samen met staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) deel aan het jaarlijkse Ministerieel Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Thema bij dat overleg is de samenwerking tussen de landen binnen het koninkrijk op het gebied van onderwijs en wetenschap. Het gaat onder andere om het versterken van het Caribische onderwijs en de aansluiting op het vervolgonderwijs. Dijkgraaf spreekt in Curaçao ook met Gouverneur Lucille Andrea George-Wout en met minister Samuel (Education, Cultuur, Youth and Sport) van Sint Maarten.

Het slavernijverleden speelt een belangrijke rol tijdens het bezoek. In Curaçao overlegt minister Dijkgraaf met vertegenwoordigers van Plataforma Sklabitut i Herensha di Sklabitut (Platform slavernijgeschiedenis en de erfenis daarvan) en bezoekt hij het National Archaeological Anthropological Memory Management (NAAM). Ook het bezoek aan het westelijk deel van Curaçao (Band’abou) staat in het teken van het slavernijverleden, met name vrijheidsstrijder Tula, die in 1795 een opstand leidde tegen de slavernij op het eiland. De Nederlandse regering gaat – in navolging van de regering van Curaçao – Tula formeel eerherstel geven. Op de Universiteit van Curaçao spreekt minister Dijkgraaf met studenten over het herdenken van het slavernijverleden.

Daarnaast bezoekt hij het nieuwe Leerhotel, een samenwerking van ROC Mondriaan, de Curaçao Hospitality & Tourism Association (CHATA) en de Curaçao Tourist Board (CTB). In het Leerhotel worden mbo-studenten in de hospitality- en toerismebranche opgeleid tot professionals. In Curaçao gaat minister Dijkgraaf ook naar het Caribbean Research and Management of Biodiversity (Carmabi). Dit is een maritiem onderzoeksinstituut dat drie nationale parken in Curaçao beheert.

Aruba

In Aruba heeft minister Dijkgraaf een ontmoeting met Gouverneur Alfonso Boekhoudt en spreekt hij met minister-president Evelyn Wever-Croes, minister van Endy Croes (Onderwijs en Sport) en minister Xiomara Maduro (Financiën en Cultuur) over onderwijs en het slavernijverleden.

Verder bezoekt hij in Aruba Collegio San Nicolas (voortgezet onderwijs), opleidingsinstituut Instituto Pedagogico Arubano (IPA) en de Mon Plaisir school (primair onderwijs). Bij Collegio San Nicolas gaat het over de voorbereiding op vervolgonderwijs. Met IPA en bij de Mon Plaisir school is het onderwerp de samenwerking tussen lerarenopleidingen en (basis)scholen. Op de Universiteit van Aruba spreekt hij met studenten over diverse onderwerpen.

Bonaire

Minister Dijkgraaf praat op Bonaire met het Bestuurscollege en bezoekt verder Brede School Papa Cornes (school voor primair onderwijs). Hij gaat verder naar MBO Bonaire, met als thema’s onderwijshuisvesting en voorbereiding op vervolgonderwijs. De minister spreekt ook leden van de werkgroep 1 juli, waaronder vertegenwoordigers van FuHiKuBo (Fundashon Históriko Kultural Boneriano). Dit is een Bonairiaanse organisatie die zich bezig houdt met het vastleggen van de geschiedenis van Bonaire. Hij bezoekt en spreekt ook met een aantal studenten van de Talenopleiding.

Bron: Rijksoverheid