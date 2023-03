PBC | Wie iets wil verkopen op Koningsdag moet nu vergunning regelen

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Wie op Koningsdag geïnteresseerd is om producten te verkopen of diensten te verlenen in het stadscentrum moet op tijd een tijdelijke vergunning aanvragen. Dat meldt het ministerie van Economische Ontwikkeling.

Dit geldt voor zowel tijdelijke standplaatsvergunningen voor de verkoop van producten of diensten op een vaste locatie als ventvergunningen voor de verkoop van producten of diensten op een mobiele manier.

Iedereen die geïnteresseerd is, moet contact opnemen met de organisator van het evenement, die op zijn beurt een verzoek zal indienen voor een collectieve vergunning voor iedereen die producten in het gebied zal verkopen.

Naast het verzoek voor de standplaats- of ventvergunning, moet elke organisator ook zorgen voor zijn eigen evenementenvergunning.

Zonebeheer

Vanaf 2020 heeft de Curaçaose overheid besloten om in verband met de viering van Koningsdag het stadscentrum te verdelen in zes zones. Voor een standplaats- of ventvergunning om producten te verkopen in een van deze zones tijdens Koningsdag 2023, moet je rechtstreeks contact opnemen met de organisator die verantwoordelijk is voor het beheer van de zone.

Voor zone 1 is dat Fundashon Marshe, zone 2 is Dutch Dream Special Events. Zone 3 is Paul Lebbink, zone 4 en 6 wordt beheerd door Sosiedat di Komersiantenan di Otrobanda, SKO en zone 5 door Enrich.

De organisatoren hebben tot donderdag 6 april de tijd om aanvragen voor de vergunningen voor zowel de standplaatsen als de verkoop in te dienen.

Bron: Persbureau Curacao