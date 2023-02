PBC | Veiligheidsmaatregelen van kracht rond de ‘Gran Marcha’

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – De Curaçaose overheid zal zondag een groot aantal wegen afsluiten om zo de openbare orde en veiligheid, evenals verkeersveiligheid van dit evenement te garanderen. De maatregelen zijn genomen op basis van openbare orde wetgeving van 2015 en 2020.

Alle bushaltes gelegen op wegen waar gemotoriseerd verkeer niet is toegestaan, worden afgesloten. De laatste bushalte is Jota Roberto H. Eustatius en voor grote bussen is de bushalte Van Leeuwenhoekstraat.

Het is niet toegestaan om voertuigen te parkeren op: het viaduct in Otrobanda, Brionplein, Koningin Julianabrug, de route van de mars, tijdelijke bushaltes zoals aangegeven hierboven en kruispunten en verkeerspleinen.

Commercie

Verkopers van drank mogen geen drank verkopen in plastic of blikjes. Het is verboden om op openbare wegen goederen te verkopen zonder toestemming van de minister van Justitie.

Ook mogen objecten niet verwijderd worden of vernield of verplaatst, die van belang zijn voor de openbare orde en de vrijheid en veiligheid van het verkeer. Ook mag de normale doorstroming van de mars niet worden belemmerd of gestopt. Afval of andere stoffen mogen niet weggegooid worden.

