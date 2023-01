PBC | Twee Curaçaoënaars veroordeeld tot doodstraf in Marokko

Persbureau Curacao

MARAKESH – Het gerechtshof in Marokko heeft twee Curacaoënaars veroordeeld tot de doodstraf wegens een vergismoord in café La Crème in Marrakech in november 2017.

De Telegraaf heeft het over Nederlanders, maar het gaat om twee Yu di Kòrsou: de 31-jarige Shardyone Semeleer en de 27-jarige Edwin Martina. Zij waren ingehuurd om in Marrakech een aartsvijand van Ridouan Taghi te vermoorden, maar schoten per ongeluk de zoon van een hoge Marokkaanse rechter dood.

Het beoogde slachtoffer was de Marokkaanse Nederlander Mustapha el F, alias Moes, die kort voor de aanslag van stoel was gewisseld en daardoor aan de dood ontsnapte.

Het Marokkaanse hof veroordeelde nog een aantal andere Marokkanen met een Nederlands paspoort tot lange gevangenisstraffen van zes tot twintig jaar.

De doodstraf wordt in Marokko sinds 1993 niet meer ten uitvoer gelegd. Wel heeft deze strafmaat tot consequentie dat een verdachte zijn straf niet meer in Nederland zou kunnen uitzitten. De twee Curaçaoënaars zijn in cassatie gegaan.

