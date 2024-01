PBC | Nieuwjaarsbaby op Curaçao heet Kylian

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Curaçao en Sint Maarten hebben bevestigd dat ze in de tweede helft van 2024 de Caribische gulden introduceren als hun nieuwe gezamenlijke valuta. Dat staat in het jaarverslag 2022 van de Centrale Bank, die gisteren is gepubliceerd.

Deze beslissing volgt op een beoordeling door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), die in een beslissingsdocument de voor- en nadelen van een eigen valuta versus dollarisatie heeft onderzocht.

In juli vorig jaar (2023) zou er nog sprake geweest zijn van een introductie op zijn vroegst in februari 2025.

De introductie van de Caribische gulden is een direct gevolg van de constitutionele hervorming van de Nederlandse Antillen in 2010. De nieuwe valuta zal de Nederlandse-Antilliaanse gulden vervangen, die aan beperkingen onderhevig was en het vertrouwen in het geldstelsel kon ondermijnen.

Veiligheidskenmerken

Belangrijke beperkingen omvatten verouderde veiligheidskenmerken en moeilijkheden in de productie en kwaliteitsgarantie van bankbiljetten en munten. Er is een dringende behoefte aan modernere munten en vooral biljetten. De huidige guldenbiljetten zijn bijna 25 jaar oud en de gebruikte echtheidskenmerken zijn tegenwoordig relatief eenvoudig te vervalsen. Ook is er internationaal vaak verwarring over de betekenis van ANG, aangezien het verwijst naar een land dat niet meer bestaat.

Het jaarverslag van de CBCS licht toe dat de overgang naar de Caribische gulden resulteert in innovatievere, modernere en veiligere bankbiljetten en munten, wat de betalingssystemen van de monetaire unie zal versterken. De Caribische gulden krijgt de ISO-valutacode XCG, en het valutateken verandert van NAf naar “Cg”.

Naast technische details, zoals een 1:1 wisselkoers met de Nederlandse-Antilliaanse gulden en het behoud van de koppeling aan de Amerikaanse dollar, worden in het verslag ook praktische aspecten belicht. Er zal een co-circulatieperiode van drie maanden zijn, waarna de Nederlandse-Antilliaanse gulden niet meer als wettig betaalmiddel dient. De uitwisseling van oude naar nieuwe valuta is tot dertig jaar na de introductie mogelijk.

