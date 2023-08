PBC | Tien jaar na de dood van de drie ‘road runners’ in 2013 komen nog eens 177 mensen om het leven in het verkeer op Curaçao

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Op 4 augustus 2013 wordt Curaçao opgeschikt door een ongeluk waarbij een auto drie hardlopers doodrijdt. Nu tien jaar later staat de teller op 177.

De Runners Club Curaçao, waartoe Kirsten Leyba, Monique Meerwijk en Elton Montesant behoorden, herdachten hun omgekomen vrienden gisteren en constateren dat het verkeer – tien jaar na dato – nog net zo onveilig en zorgwekkend is als in 2013.

Er klinkt een oproep aan autombilisten om respect te tonen voor mensen die aan het sporten zijn en ook voor voetgangers die de straat oversteken.

Het ongeluk gebeurt in de vroege ochtend van zondag 4 augustus 2013. Kirsten Leyba, Monique Meerwijk en Elton Montesant lopen samen met andere hardlopers van de Runners Club Curaçao over de bekende hardlooproute aan de Helmin Wiels Boulevard. Ze worden geschept door de 23-jarig Nelson dos Santos da Silva. In 2016 is hij veroordeeld tot een jaar cel waarvan een half jaar voorwaardelijk, drie jaar proeftijd en drie jaar rijontzegging.

Pastoor Curtis Meris spreekt een menigte toe op de plaats van het ongeluk tijdens de stille tocht op 9 augustus 2013

Op 9 augustus 2013 was er een stille tocht bij de plaats van het ongeluk. Dick Drayer maakt een reportage van die avond

Tijdens de herdenking gisteren werden bloemen en kransen neergelegd bij het gedenkteken, dat zich bijna bij de WTC-rotonde bevindt. Er werden ook gebeden opgedragen voor de zielen van de overledenen.

Politiek

Wie in 2023 met een slok op achter het stuur kruipt komt daar mee weg. Wie op Curaçao een verkennend rondje over de weg maakt, ziet dat veel verkeersborden in het midden van de weg omver zijn gereden. Alcohol. in 2015 belooft het parlement de wetgeving op orde te hebben. Volgens het OM zal het gauw gedaan zijn met alcohol in het verkeer. “Je zet zes weken lang een fuik op het eiland. Elk weekend. Moet jij eens zien”, zijn de woorden van de hofdofficier. 2023 en honderden doden later is de politiek nog steeds aan zet.

Er is geen geld om wegen en kapotgereden verkeersborden te repareren of er is geen politieke wil om daar geld voor vrij te maken. Als er dan toch nieuw asfalt wordt gelegd, ‘vergeet’ de wegbeheerder nieuwe wegmarkering aan te brengen. Opdracht van de politiek: geen geld.

Snelheidscontroles worden niet gehouden, flitspalen die wel worden neerhgezet, zijn nutteloos, omdat de politiek weigert kentekenaansprakelijkheid te verankeren in de wet.

