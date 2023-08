PBC | SDKK kan project intercominstallatie eindelijk afmaken

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – SDKK krijgt eindelijk de al eerder toegezegde intercominstallatie met 250 units. Het project om het communicatiesysteem te optimaliseren is al vorig jaar van start gegaan.

Het plan bestaat uit vier fasen. Vorig jaar zijn er al 60 intercomunits geïnstalleerd en dit jaar zullen er nog eens 26 worden toegevoegd. Ook wordt de server vernieuwd en het systeem geüpgraded met een modernere applicatie. Daarnaast wordt er een centrale opgezet die efficiënt kan communiceren op één platform.

In de jaren 2024 en 2025 wordt het systeem uitgebreid met 82 eenheden per jaar, om zo een optimaal en efficiënt communicatiesysteem in de instelling te voltooien. Op deze manier wordt het beveiligingsniveau voor zowel het personeel als de gevangenen verhoogd.

Ventilatoren

Daarnaast krijgt SDKK er per direct 150 ventilatoren bij om diegenen die er geen hebben te faciliteren bij de warmte van de laatste tijd. Het ministerie van Justitie heeft fondsen beschikbaar gesteld om de fans te kopen.

