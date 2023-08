PBC | Royal Caribbean past Panama Canal-route aan en gaat naar Aruba en Curaçao

Persbureau Curacao

De cruisemaatschappij Royal Caribbean Cruise Lines heeft besloten om een cruise die gebaseerd was op een bezoek aan het Panama Canal te wijzigen naar een Caribische cruise die Aruba in 2024 zal omvatten.

Het extra bezoek aan Aruba en Curaçao was niet eerder in het programma opgenomen. Het betreft het cruiseschip Rhapsody of the Seas. Alle reizigers die al geboekt hadden, zijn op de hoogte gesteld.

Het oorspronkelijke plan voor de Rhapsody was om een 7-daagse cruise door het Panama Canal aan te bieden, beginnend en eindigend in Panama. Dit was een nieuwe benadering om een zeer gevraagde cruise aan te bieden zonder een cruise van twee weken te hoeven aanbieden.

Er is geen specifieke reden gegeven voor de annulering van dit idee. Een e-mail van het bedrijf meldt alleen dat het is om de ervaring van de toerist te verbeteren.

Het reisschema voor de cruise vanaf 16 maart 2024 is aangepast naar een 7-daagse cruise in het zuidelijke deel van het Caribisch gebied. Het 264 meter lange schip, dat 2500 passagiers en 765 bemanningsleden mee kan nemen, zal nu langs Aruba en Curaçao varen, en bovendien stoppen in Cartagena, Colombia.

Reizigers die vooruit hebben geboekt, hebben tot eind augustus 2023 de tijd om te beslissen of ze aan boord gaan van de cruise die Aruba en Curaçao omvatten, of hun hele cruise annuleren, omdat hun oorspronkelijke wens was om het Panama Canal te zien.

Bron: Persbureau Curacao