PBC | Quincy Promes zou Piet Wortel hebben betaald voor cokediefstal

Persbureau Curacao

AMSTERDAM – Het Openbaar Ministerie in Nederland ziet verbanden tussen de zaak van Piet Wortel en de vermeende drugshandel van profvoetballer Quincy Promes.

De oud-Ajacied zou 250.000 euro betaald hebben aan drugscrimineel Wortel Het zou gaan om een schuld die was ontstaan nadat er in juli 2019 een lading cocaïne van 400 kilo zou zijn gestolen van hem.

Dat bleek gisteren bij de pro-formazitting in de zaak van Wortel. Hij staat terecht voor de grootschalige invoer van cocaïne en betrokkenheid bij twee liquidaties.

De gestolen lading cocaïne zou de aanleiding zijn geweest voor twee liquidaties. Wortel werd in oktober aangehouden voor de betrokkenheid bij de moorden op oud-voetballer Kelvin Maynard in Amsterdam en Genciël Feller op de Caracasbaaiweg in Curaçao.

Het Openbaar Ministerie zegt over informatie te beschikken dat de van drugshandel beschuldigde Surinaamse Nederlander Piet Wortel deze twee mannen mede verantwoordelijk zou hebben gehouden voor de rip van 400 kilo cocaïne.

De informatie over de betaling door voetballer Promes komt van het Team Criminele Inlichtingen, de geheime dienst van de politie. De advocaat van Promes, Robert Malewicz, zegt het ‘onzin’ is en dat er geen enkele aanwijzing is voor een betaling. Ook zegt hij dat de voetballer Wortel niet kent. Wortel ontkent op zijn beurt dat hij Promes kent.

Bron: Persbureau Curacao