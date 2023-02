PBC | Premier Pisas in de tegenaanval om Rutsel Martha en GIK

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Rutsel Martha en de zelf benoemde overnamekandidaat van de raffinaderij, GIK moeten hun mond houden en stil zitten. Dat schrijft premier Gilmar Pisas op zijn Facebookpagina.

Gisteren ging de premier in de tegenaanval gegaan, nadat Rutsel Martha Pisas en minister Charles Cooper beide bestuurders beschuldigde van het torpederen van een deal om GIK als preferred bidder de onderhandelingen over overname van de raffinaderij in te mogen gaan.

“Laat ons kalm blijven. Er zijn mensen die meer weten dan anderen. Als je klaar bent met het terugbetalen van je schulden die je hebt achtergelaten, laat het dan weten. Zit stil”.

Om even later toe te voegen: “Vraag me niet om te zwijgen. Men had eerst moeten nadenken voordat er zonder grond beschuldigingen werden geuit. Vanaf wanneer kan een letter of intent als bewijs van middelen worden beschouwd, GIK? Zit stil”.

De premier zegt verder dat de hele soap thuishoort op happy hour. “Het bedrijf Grupo Internacional Curaçao (GIK) bestaat nog steeds niet. Het bedrijf beweert preferred bidder te moeten worden, maar is nog niet eens bij een notaris geweest om zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel.”

Bron: Persbureau Curacao