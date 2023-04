PBC | Politie in burger schiet op overvaller, die gewond ontkomt

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Een politieman in burger, die toevallig in de minimarkt Kon Xing boodschappen deed, greep in toen een overvaller de winkel wilde overvallen.

Het incident gebeurde op de St. Kittsweg in de wijk Buena Vista.

De overvaller is geraakt, maar rende de winkel uit, waar een witte auto op hem stond te wachten. daarbij verloor de man zijn capuchon. Daarop zat bloed.

De man meldt zich mogelijk bij het CMC om behandeld te worden. De politie houdt dat in de gaten.

