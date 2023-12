LD | Bronnen: VS laten bondgenoot Maduro vrij in ruil voor Amerikanen

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – De recente overeenkomst tussen de Refineria di Kòrsou, RdK, als eigenaar van de raffinaderij en het Venezolaanse PdVSA heeft geleid tot gemengde reacties van de politieke partijen MAN en PAR op Curaçao.

MAN prijst de overeenkomst als een bevestiging van de claims van voormalig directeur Chonky de Lanoy, terwijl PAR de regering beschuldigt van manipulatie en gebrek aan transparantie.

Het akkoord betekent dat PdVSA over een periode van tien jaar een totaalbedrag van 450 miljoen dollar in natura betaald. Verder zal PdVSA ook voldoen aan alle resterende afvloeiings- en pensioenverplichtingen tegenover voormalige werknemers, met een extra bijdrage van 21 miljoen dollar in natura.

De MAN-partij erkent en waardeert de inspanningen van RdK onder leiding van de voormalige directeur Chonky de Lanoy, die sinds 2020 een claim had ingediend tegen PdVSA wegens achterstallig onderhoud en andere schulden. De partij is tevreden dat RdK nu ontvangt wat het toekomt en vraagt om duidelijkheid over de bestemming van de fondsen die RdK ontvangt.

MAN benadrukt de noodzaak voor investeringen in milieuverbeteringen en de voortzetting van de raffinaderijoperaties, en stelt voor om de ontvangen fondsen te gebruiken voor een Algemeen Economisch Investeringsfonds voor de ontwikkeling van de economie, inclusief investeringen in de raffinaderij.

Manipuleren

Aan de andere kant bekritiseert PAR de regering, met name premier Pisas, voor het manipuleren van informatie en het niet transparant zijn in het bestuur. De partij beweert dat de overeenkomst met PdVSA voortkomt uit een claim die in 2019 is ingediend door Chonky de Lanoy en Eugene Rhuggenaath en dat de regering ten onrechte de overeenkomst als een nieuwe overwinning presenteert.

PAR stelt vragen over de mogelijke terugkeer van de ruwe olie in Bullenbaai en de status van onderhandelingen met een nieuwe exploitant, Oryx Petroleum. De partij dringt erop aan dat er geen nieuwe exploitant is gevonden voor de raffinaderij en roept op tot een einde aan het misleiden van de bevolking.

Beide oppositiepartijen benadrukken op verschillende manieren hun zorgen en standpunten over de toekomst van de raffinaderij op Curaçao en de rol van de regering in het waarborgen van transparantie en verantwoorde investeringen voor de economische en milieutechnische ontwikkeling van het eiland.

Bron: Persbureau Curacao