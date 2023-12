Democracy now! | Wednesday, December 27, 2023

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – De Openbare Nelly Winkelschool in Koraal Specht op Curaçao heeft wifi in elke klas. Dat meldt de school in een persbericht.

Volgens directeur Soraida Mardenborough is digitalisering een kans om kinderen een betere kans op ontwikkeling te geven. “Wifi in elk klaslokaal is daarvoor de basis.”

Doordat de overheid niet altijd financiële middelen beschikbaar heeft, benaderde zij verschillende organisaties en mensen om een bijdrage te leveren. “Het is niet makkelijk, maar als je doorzet, komen de resultaten er uiteindelijk wel”. Aldus Mardenborough.

De LOM-school heeft nu wifi in elke klas, een tweetal laptops en desktops en een aantal big screens. De Dienst Openbaar Onderwijs, DOS deed ook een bijdrage door de big screens van beveiliging te voorzien.

Eerder werd met dezelfde sponsoren op de Goslingaschool en de Jacques Ferandi school, beide in Otrobanda, een gelijksoortig project gefinancierd. Dit jaar was de Nelly Winkel school aan de beurt. De scholen hebben weliswaar allemaal snel Internet, door de overheid betaald, maar wifi is er niet standaard in alle klassen. Ook ontbreken meestal de laptops en big screens waarmee de docenten les kunnen geven.

“Brieven schrijven, contacten gebruiken, en vooral volhouden!”, zegt Mardenborough, “Het gaat niet snel maar op de lange termijn krijgen de kinderen, dankzij samenwerking tussen overheid, organisaties en privépersonen, uiteindelijk toch wat ze nodig hebben. Gelukkig maar!”

