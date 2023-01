PBC | Miss Universe Curaçao 2022 Gabriela dos Santos heeft covid

Persbureau Curacao

NEW ORLEANS – Gabriela dos Santos kan volgende week misschien niet meedoen aan de miss Universe verkiezing in New Orleans. De miss Curaçao van 2022 heeft covid.

Als de besmetting en de ziekte zich mild ontwikkeld is ze misschien net op tijd fit om alsnog mee te doen aan de 71e editie in Amerika. die is volgende week zaterdag al, op 14 januari.

Gabriela richtte de stichting Light4change op, een non-profitorganisatie die het bewustzijn tegen cyberpesten wil vergroten.

De hoogste plaatsing ooit voor Curaçao was de first runner-up titel in 1968 met Annemarie Braafheid, de vrouw van de onlangs overleden Stanley Brown.

