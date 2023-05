PBC | Minister van Defensie Kajsa Ollongren onthult naam van Forward Operating Base op Wacao

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Minister van Defensie Kajsa Ollongren heeft deze week de naam van de Forward Operating Base op Wacao onthuld, een belangrijke gebeurtenis voor het Caribisch gebied.

De vooruitgeschoven post op het militaire oefenterrein op Curaçao is vernoemd naar de moedige oorlogsverzetsheld George Maduro. Hij was een dappere Curaçaose-Nederlandse held die zijn leven opofferde voor de vrijheid van het Koninkrijk der Nederlanden. Het is een eerbetoon aan zijn zelfopoffering en heldendaden.

De officiële naam werd onthuld in het bijzijn van de nabestaanden van George Maduro, evenals de Gouverneur en de Minister-President van Curaçao. Voordat de onthulling plaatsvond, kreeg Minister Ollongren een rondleiding op Wacao van de Compagnie in de West, momenteel onderdeel van de 11 Luchtmobiele Brigade.

Dit is niet de eerste keer dat er eerbetoon wordt gebracht aan oorlogshelden op het terrein van Wacao. In 2018 werd het oefendorp Camp Dovale al vernoemd naar de Amerikaans-Curaçaose oorlogsheld Rudy Dovale. Deze namen dienen als blijvende herinneringen aan de moed en toewijding van deze individuen.

Bron: Persbureau Curacao