PBC | Mimi Luttge is de nieuwe voorzitter van CHATA

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Mimi Luttge, de Algemeen Directeur van LionsDive Beach Resort, is bij acclamatie verkozen tot de nieuwe voorzitter van de Curaçao Hospitality and Tourism Association CHATA.

De verkiezing vond plaats tijdens de eerste vergadering van de nieuwe Raad van Bestuur van CHATA afgelopen woensdag, 13 september.

Zij volgt Hans Slier van Papagayo Curaçao op die acht jaar actief was binnen CHATA, waarvan zes jaar als voorzitter.

Luttge, die sinds augustus 2020 de leiding heeft over het LionsDive Beach Resort, was voorheen penningmeester van CHATA en bekleedde de functie van directeur van de organisatie sinds april 2021. De vergadering volgde op de Algemene Ledenvergadering van CHATA op donderdag 24 augustus, waarbij negen nieuwe leden werden gekozen voor de elfkoppige Raad van Bestuur. Twee zittende directeuren behielden hun positie in de Raad.

Posities

Naast Luttge werden er andere posities binnen de Raad van Bestuur ingevuld. Rick van der Pluijm, Hoofd van TUI Dutch Caribbean, werd herkozen als vicevoorzitter. Rolf Sprecher, de Senior Vice President of Operations bij Lionstone Development, is verkozen tot penningmeester. Maylin Trenidad, de Managing Director van het Renaissance Wind Creek Curaçao Resort, zal de rol van secretaris op zich nemen.

Rolf Sprecher heeft een lange verbintenis met Curaçao en heeft sinds 1996 meerdere malen in de Raad van CHATA gezeten. Maylin Trenidad is een lokale deskundige, geboren op Curaçao, en is sinds 2016 continu lid van de Raad van Bestuur van CHATA.

De nieuwe Raad van Bestuur verwelkomde ook enkele nieuwe gezichten, waaronder Jonny Andersen, CEO van Curaçao Airport Partners, en Jeroen Vliex, Algemeen Directeur van het Blue Bay Curaçao Golf and Beach Resort. Beide werden tijdens de eerste vergadering van de Raad geïntroduceerd.

Bron: Persbureau Curacao