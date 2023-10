Extra | Journaal 30 oktober 2023

Persbureau Curacao

AMSTERDAM – De prijzen voor vliegtickets staan op het punt aanzienlijk te stijgen als gevolg van een stapeling van vlieg- en milieubelastingen, gecombineerd met de krimp van luchthaven Schiphol.

Dat zegt president-directeur Marjan Rintel van KLM tegen de Telegraaf.

Zij waarschuwt dat dit reizigers ertoe zal aanzetten om vanuit buitenlandse luchthavens te vliegen. “In deze tijd van verkiezingskoorts struikelen de maatregelen over elkaar heen. Alle politieke partijen hebben het over vliegen, maar de focus zou op vervuiling moeten liggen. Wij investeren miljarden in een stillere en zuinigere vloot. Genoeg van die stapeling van nationale belastingen; dat bevordert de duurzaamheid niet.”

KLM heeft over de eerste drie kwartalen van dit jaar een brutobedrijfswinst van 668 miljoen euro geboekt, maar blijft daarmee 40 miljoen euro achter bij vorig jaar. “We vliegen nog steeds met de rem erop en hebben te maken met hogere personeels- en brandstofkosten. We willen het aantal vluchten uitbreiden om zo meer omzet te genereren bij een gelijkblijvend kostenniveau. We hadden het beter kunnen doen, maar zijn zeer tevreden met het behaalde resultaat,” aldus Rintel.

Is KLM in staat om met de hogere kosten de weg omhoog te vinden, nu het kabinet juist wil dat Schiphol krimpt, een standpunt dat door alle grote politieke partijen wordt ondersteund? “Wat ik ook hoor is dat geld eerst in Nederland verdiend moet worden, voordat we het kunnen uitgeven. Alle politieke partijen hebben het over vliegen, maar het zou moeten gaan over vervuiling. Wij investeren miljarden in een stillere en zuinigere vloot, wat aantoonbare resultaten oplevert. Maar genoeg van die stapeling van nationale belastingen; dat bevordert de duurzaamheid niet. Mensen gaan dan gewoon de grens over naar een andere luchthaven en vliegmaatschappij,” zegt Rintel in gesprek met de Telegraaf.

De KLM-topvrouw is opgelucht dat de voorgestelde transfertaks nu van tafel is. Een voorstel hiervoor van het CDA werd afgelopen vrijdagnacht weggestemd tijdens de behandeling van het Belastingplan. Deze taks zou Schiphol tot 34 procent van de overstappende passagiers hebben gekost. Maar Rintel waarschuwt dat het plan zomaar weer op tafel kan komen bij een nieuwe formatie.

“De realiteit is dat er nu wordt ingezien dat het beter is om op Europees en internationaal niveau afspraken over beprijzing te maken. Op een vliegticket naar bijvoorbeeld Boedapest zit nu al zestig procent aan belastingen. En het lijkt erop dat men in politiek Den Haag nog niet heeft begrepen dat door Europese maatregelen van het vergroeningsprogramma Fitfor55 een vliegticket nog tot 100 euro duurder zal worden vanwege uitstootrechten, kerosinetaks en het bijmengen van alternatieve brandstoffen,” aldus de topvrouw. “De luchtvaartsector heeft behoefte aan een stabiel overheidsbeleid.”

