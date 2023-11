Telegraaf | Colombia gaat deel nijlpaarden Pablo Escobar afmaken

Persbureau Curacao

PARIJS – Dubbelspelspecialist Jean-Julien Rojer vormt het volgende seizoen geen duo meer met Marcelo Arévalo uit El Salvador.

De 42-jarige Rojer, die momenteel als nummer zestien van de wereld gerangschikt staat in het dubbelspel, zet zijn tennisloopbaan voort met de Brit Lloyd Glasspool als dubbelspeler.

Initiatiefnemer van de stopzetting is Arévalo. “Marcelo heeft aangegeven dat hij niet met mij verder wil. Het leven van een dubbelspeler brengt soms moeilijkheden met zich mee, want ik had dit niet zien aankomen. De wereld van het dubbelspel kan soms hard zijn”, vertelt Rojer over het besluit van zijn voormalige dubbelpartner.

Rojer en Arévalo behaalden vorig jaar nog triomf op Roland Garros, wat voor Rojer zijn derde Grand Slam-titel opleverde. Eerder was hij al de beste op Wimbledon in 2015 en op de US Open in 2017, destijds samen met de Roemeen Horia Tecau.

Het tennisseizoen loopt ten einde half november met de ATP Finals, waarvoor Rojer en Arévalo zich net niet hebben weten te kwalificeren. Er bestaat ook een kans dat Rojer opgeroepen wordt door teamcaptain Paul Haarhuis voor de Daviscup Finals die eind november in Malaga zullen plaatsvinden.

Bron: Persbureau Curacao