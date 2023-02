PBC | Incestzaak 8-jarig meisje op Curaçao uitgesteld, oom heeft tijd nodig voor goede verdediging

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – De oom die zijn 8-jarig nichtje zou hebben misbruikt heeft van de rechter uitstel gekregen omdat hij meer tijd nodig heeft om zijn verdediging voor te kunnen voorbereiden.

De man zou het meisje hebben verleid met woorden en haar hebben gedwongen tot seksuele handelingen. Ook wordt hij ervan beschuldigd dat hij in de periode van maart 2020 tot en met 11 november 2022 het meisje pornografische foto’s en video’s heeft laten zien en haar heeft gefilmd met zijn telefoon. Daarnaast heeft hij haar ‘ongepast’ gefotografeerd en video’s van haar gemaakt. Hij zou ook voor haar hebben gemasturbeerd.

Mr. Dickens, die de oom verdedigt, kreeg de dagvaarding en het dossier pas vlak voor de behandeling en vroeg om uitstel om een goede verdediging voor te bereiden.

De moeder van het meisje diende een verzoek in om de zaak bij te wonen in een andere kamer via videoconferentie, zodat ze niet in dezelfde ruimte moet zitten als haar broer. Gisteren vroeg de oom toestemming om iets tegen zijn andere broer te zeggen, die in de rechtszaal zat, maar dat weigerde hij.

Naar aanleiding hiervan zei de officier van justitie dat het Openbaar Ministerie een mediator in kan zetten waarbij de partijen aan tafel kunnen gaan zitten en kunnen praten. Of dat ook daadwerkelijk gaat geburen is niet duidelijk.

De zaak is uitgesteld tot maandag 29 maart.

Bron: Persbureau Curacao