PBC | Human Rights Defense roept Curaçao op tot ondertekening van het Vluchtelingenverdrag

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – In een krachtige oproep ter gelegenheid van Wereldvluchtelingendag op 20 juni heeft Human Rights Defense Curaçao (HRDC) Curaçao gevraagd om het Vluchtelingenverdrag van 1951 te ondertekenen.

Dit belangrijke internationale document, dat al door 150 landen is ondertekend, zet zich in voor de bescherming van mensen die hun thuisland zijn ontvlucht om te ontsnappen aan conflicten en vervolging.

HRDC heeft benadrukt dat de ondertekening van dit verdrag Curaçao in staat zou stellen om een sterke boodschap van toewijding aan mensenrechten en naleving van internationale regels uit te zenden. Dit is een cruciale stap, aangezien Curaçao sinds 2015 gastheer is geweest van voornamelijk jonge mensen en soms hele gezinnen uit Venezuela die hun land zijn ontvlucht.

De Wereldvluchtelingendag 2023 heeft als thema ‘oplossingen voor vluchtelingen en de kracht van inclusie’. HRDC is actief betrokken bij dit initiatief en werkt onvermoeibaar om vluchtelingen te integreren in de Curaçaose samenleving. Het ondertekenen van het Vluchtelingenverdrag zou een nieuwe mijlpaal zijn in deze inspanningen.

Het helpen van vluchtelingen om hun leven te hervatten, of het nu door terugkeer naar hun thuisland is als de omstandigheden dit veilig en vrijwillig toelaten, of door hen te helpen gedijen als ze in een ander land worden hervestigd, is de beste manier om deze kwetsbare groep mensen te ondersteunen. Dit is een missie waarin HRDC sterk gelooft en waarvoor ze zich voortdurend inzet.

Curaçao heeft de mogelijkheid om een sterke boodschap van solidariteit en inclusie uit te sturen naar de wereld, door het Vluchtelingenverdrag te ondertekenen. Dit zou bevestigen dat het bevorderen van mensenrechten en het naleven van internationale regels belangrijke waarden zijn, niet alleen voor HRDC, maar ook voor Curaçao als geheel.

Bron: Persbureau Curacao