PBC | Hospitality-sector Curaçao vindt verhoging minimumloon terecht, maar wil compensatie

WILLEMSTAD – De hospitality-sector van Curaçao, verenigd in de CHATA vindt de ruim elf procent verhoging van het minimumloon terecht, maar wil wel dat die gecompenseerd wordt met flankerend beleid om de cost of doing business niet verder omhoog te brengen.

Per 1 januari is het minimumloon op Curaçao met 11,2 procent gestegen, van 9,62 gulden naar 10,70 gulden per uur. De laatste aanpassing verhoging van het minimumloon was in 2018. Tijdens de pandemie jaren is het toen vastgedtelde minimumloon niet veranderd.

De inflatie tussen oktober 2018 en oktober 2022 was 18,9 procent. De aanzienlijke stijging van de kosten van levensonderhoud voor de meerderheid van de bevolking die afhankelijk is van het minimumloon rechtvaardigt de huidige verhoging en is ook onvermijdelijk, volgens CHATA.

Maar de belangenorganisatie waarschuwt de regering wel, dat veel van haar leden, met name de vele leden met kleine bedrijven, nog steeds moeite hebben om te herstellen van de impact van de pandemie.

Daarom verzoekt CHATA de regering om steun aan kleine bedrijven te overwegen door acties uit te voeren die de kosten van het zakendoen verlagen. Bijvoorbeeld lagere invoerrechten, de verlaging van havenkosten en de verlaging van de kosten van elektriciteit.

Het implementeren van nieuwe arbeidswetten met een minder restrictief beleid voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, waardoor de horecasector efficiënter kan opereren en er meer concurrentie zou kunnen ontstaan.

Dit laatste sluit aan bij de uitspraak van de Centrale Bank die aanbeveelt dat de economie van Curaçao weerbaarder moet worden tegen economische schokken en dat de productiviteit van de lokale economie moet toenemen.

CHATA wil de regering eraan herinneren dat de toeristische sector de toekomst is van Curaçao. Deze sector op een efficiënte en productieve manier vooruithelpen, zal zeer gunstig zijn voor het land, de regering en de bevolking als geheel, aldus CHATA.

