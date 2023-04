PBC | Hòfi Mango: veel meer dan alleen natuurpark

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Een half jaar geleden opende Hòfi Mango haar deuren. De vroegere suikerrietplantage met de nog altijd bestaande suikermolen en oude rumdistillerij zijn onderdeel van het natuurpark geworden, dat bedoeld is voor iedereen.

Hoe gaat het nu met Hòfi Mango? Curacao.nu ging in gesprek met projectmanager Iris.

Na een sluiting van twee maanden is Hòfi Mango nu zeven dagen per week open. “We moesten de deuren wel sluiten, want er was erg veel wateroverlast”, vertelt Iris, projectmanager van het huis van Asporaat, de managementorganisatie van Jandino en zijn broer Kenneth.

“Nu hebben wij allerlei bruggen gebouwd en konden wij zien waar het water stroomde, want dat wisten wij niet. Het water is erg belangrijk voor de natuur en wij hopen dat we het water kunnen gaan vasthouden. Het water stroomt er al eeuwenlang waardoor Hòfi Mango zichzelf in stand houdt met zijn eigen ecosysteem”.

Het begin

Vier jaar geleden was Jandino Asporaat op zoek naar een plek voor landbouwgrond. “Curaçao importeert veel, terwijl er hier heel veel groeit. Hij wilde dit stimuleren door zelf gewassen te gaan verbouwen”, vertelt Iris. Jandino vond Hòfi Mango mooi en wilde er een natuurpark van maken dat heel Curaçao kon bewonderen.

Een rondleiding door Hòfi Mango duurt zo’n 1,5 tot twee uur. Je begint in de palmentuin, loopt door het giftige bos van de Manzanillabomen, vervolgt je weg over het moeilijk pad, loopt de poort van de vrijheidsmuur door, waarna je uitkomt bij het vruchtbare mangobos. Hierna kan je de 88 treden beklimmen voor het uitzichtpunt waarvan je zowel de zee, de Christoffelberg en Hòfi Mango kan bewonderen.

Voor de eigenaren is het natuurpark ook een spirituele wellnesslocatie, want je ademt natuur. “De wandeling staat voor ons symbool voor het leven. In het leven komen er moeilijkheden op je pad. Deze horen erbij en vormen je, maar je kan iedere dag kiezen om het achter je te laten en open te staan voor nieuwe energie en positiviteit. Als dat lukt, kom je uiteindelijk in een hele andere, prettige energie. Dat hoort voor ons bij de beleving”, zegt Iris.

De opleidingen

Ondertussen is de organisatie ook bezig opleidingen op te zetten middels samenwerkingen met andere onderwijstakken en bedrijven. Graag willen we een steentje bijdragen aan Curaçao, vertelt Iris. “Wij hebben een landbouw- en hoveniersopleiding op Hòfi Mango zitten in samenwerking met Institute for Professional Excellence.”

“Daarnaast ondersteunen we ook andere opleidingen. Wij helpen graag mee om kinderen uit groep zeven het ondernemerschap te leren door iets te maken van de mango’s die hier gemiddeld twee keer per jaar in groten getale vallen. Hiervan doen ze zelf de projectontwikkeling en het verkopen. In de toekomst, wanneer onze horeca open is, zouden we ook een leerlocatie voor horeca in samenwerking willen verzorgen en ondersteunen.”

De toekomst

De toekomst ziet Hòfi Mango rooskleurig in. “Uiteindelijk willen wij horeca faciliteren”, vertelt Iris. “Ook willen wij zelf evenementen gaan organiseren met bijvoorbeeld Kerst, Pasen en carnaval. Verder komt er uiteindelijk in een apart gedeelte van het park een resort voor ecotoerisme. Het natuurpark blijft daardoor gewoon een natuurpark.”

Elke keer wanneer je voet in het park zet, kan je wel wat anders verwachten te zien. “In dit park verandert er altijd wel iets. Allereerst is het natuur, zijn er jaargetijden en hebben we met het weer te maken. Daarnaast bedenken we ook steeds nieuwe dingen. Hòfi Mango zal nooit af zijn. Het blijft altijd in ontwikkeling.”

Lokaal

Ook de landbouwwens gaat uitkomen. “We zijn nu bezig met een kas te bouwen en later willen wij ook gewassen gaan verbouwen. Ook zijn we in gesprek met lokale boeren in de buurt om met hun samenwerkingsverband aan te gaan. Wij willen iets betekenen voor de lokale bevolking. Curaçao een stukje verder helpen door deze samenwerkingen.”

Hòfi Mango wil er zijn voor alle inwoners van Curaçao. Of je er geboren bent, er een aantal jaar woont of op bezoek komt. Iedereen met liefde voor het eiland is welkom. “Iedereen moet van dit stukje mooie natuur kunnen genieten.”

