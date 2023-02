PBC | Hof verlaagt straf van man die moeder en kind doodreed

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – De man die op in augustus 2019 een moeder van negentien en haar zoontje van anderhalf doodreed op de Helmin Magno Wiels Boulevard krijgt ondanks een hogere eis van het OM een lagere straf van de rechters in Willemstad.

De eis van zestien maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf werd teruggebracht tot zes maanden voorwaardelijk.

De rechtbank achtte hem niet zo roekeloos als in Eerste Aanleg was geoordeeld. De chauffeur werd toen veroordeeld tot twaalf maanden celstraf.

Bovendien was het slachtoffer overgestoken op een plek waar dat risicovol was. Zij gebruikte het zebrapad verderop niet.

Het beroep dat hij had aangetekend was omdat hij zich niet schuldig achtte aan het ongeluk. De moeder was net overgestoken en keerde ineens weer om, waardoor hij haar niet meer had kunnen ontwijken, aldus de chauffeur.

De behandeling van de zaak in hoger beroep werd eerder uitgesteld vanwege de emoties van de nabestaanden en familieleden van het slachtoffer. Het Hof had toen voorgesteld om beide partijen bij elkaar te brengen in een bemiddelingssessie voordat de zaak weer ter zitting zou komen.

Tijdens de bemiddeling spraken beide partijen met elkaar. De verdachte gaf onder tranen toe dat hij inderdaad op hoge snelheid heeft gereden. Voor de eerste keer vroeg hij zijn familie om vergeving en gaf aan dat hij pijn heeft over wat er met hun dierbaren is gebeurd.

Deze spijtbetuiging namen de rechters mee in hun strafmaat

