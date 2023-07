PBC | Hof: Alle bewoners van Jan Sofat moeten bijdragen aan kosten van gemeenschappelijke voorzieningen

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – De buurtvereniging van de woonwijk Jan Sofat in Curaçao heeft gelijk gekregen van het Hof: alle bewoners van de gated community moeten bijdragen aan de kosten van gemeenschappelijke voorzieningen, zelfs als ze deze niet direct gebruiken.

De uitspraak volgt na een hoger beroep dat werd ingesteld door de Buurtvereniging Jan Sofat tegen een buurtbewoner. De vereniging had verzocht om een maandelijkse bijdrage van 250,- gulden per kavel, met ingang van augustus 2017, voor de onderhoudskosten van de gemeenschappelijke voorzieningen zoals straatverlichting, groenvoorzieningen, een speeltuin en bewaking.

Volgens de buurtvereniging profiteren alle bewoners van deze voorzieningen, zelfs als ze deze niet direct gebruiken. “Bij de vraag of de kaveleigenaar profijt heeft van de geboden voorzieningen gaat het er om of hij die voorzieningen kan gebruiken, niet of hij die daadwerkelijk benut,” oordeelden de rechters in hoger beroep.

Foto: Bea Moedt

Een eerder vonnis van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao was ook al in het voordeel van de Buurtvereniging gevallen, maar beperkte de bijdrage tot 200,- gulden per maand. Het Gerecht oordeelde dat de buurtbewoner niet verplicht zou moeten zijn om mee te betalen aan voorzieningen waarvan hij geen profijt heeft of waarmee hij geen rekening hoefde te houden toen hij in Jan Sofat kwam wonen.

Maar het Hof oordeelt anders. “Bij dat oordeel is van belang dat de buurtbewoner niet heeft betwist dat de recreatieve voorzieningen alleen door de bewoners gebruikt kunnen worden, zodat het daarom in overeenstemming met de redelijkheid en billijkheid is dat alle kaveleigenaren/bewoners naar rato bijdragen in de kosten van die voorzieningen,” luidde het oordeel van het Hof.

Bovendien zijn de kosten van onderhoud van die voorzieningen zo laag, dat een eventuele korting geen echte rol speelt. De buurtvereniging deelde een overzicht met de rechter, waarin bleek dat die voorzieningen slechts 2,64 gulden per maand bedroegen.

De uitspraak is een belangrijke overwinning voor de Buurtvereniging Jan Sofat en voor soortgelijke verenigingen in heel Curaçao en mogelijk in andere Caribische gemeenschappen. De zaak benadrukt ook het belang van het principe van redelijkheid en billijkheid in het civiele recht, vooral wanneer het gaat om gemeenschappelijke voorzieningen in residentiële buurten.

Bron: Persbureau Curacao