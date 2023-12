Extra | Journaal 13 december 2023

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Hensley Meulens heeft afscheid genomen als manager van Team Kingdom of the Netherlands. Deze beslissing markeert het einde van een gouden periode voor het Koninkrijksteam, dat onder zijn leiderschap tot ongekende hoogtes steeg.

Meulens, wiens bijnaam ‘Bam Bam’ is, heeft het team geleid naar historische successen, waaronder twee keer de halve finale van de prestigieuze World Baseball Classic, in 2013 en 2017. Deze prestaties hebben het Koninkrijksteam op de kaart gezet in de internationale honkbalwereld.

Peter Kwakernaak, Technisch Directeur van de Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond (KNBSB), sprak lovende woorden over Meulens. “Zijn inzet en toewijding over vele jaren heen hebben ons team niet alleen sterker gemaakt, maar ook memorabele momenten en successen gebracht.”

Voor Curaçao, een belangrijk onderdeel van het Koninkrijksteam, betekent het vertrek van Meulens een verandering in het sportieve landschap. Meulens heeft een cruciale rol gespeeld in het ontwikkelen van talenten uit Curaçao en heeft het honkbal daar op een hoger niveau getild.

Naast zijn rol als manager was Meulens ook een prominente speler. Zijn debuut voor het Koninkrijksteam was in 2000, waar hij Nederland met een beslissende tweehonkslag naar een overwinning op Cuba leidde tijdens de Olympische Spelen. Zijn overgang van speler naar coach en later naar manager getuigt volgens de Honkbalbond van zijn diepe kennis en liefde voor de sport.

