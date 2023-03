PBC | Forse minder toeristen in februari op Curaçao

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Het aantal verblijfstoeristen op Curaçao is in februari fors gedaald ten opzichte van januari. Kwamen er toen ruim 48.000 toeristen op bezoek, in februari van dit jaar kwamen er net iets meer dan 42.000, een daling van netto bijna 5.500 verblijfstoeristen.

Dat valt op te maken uit de cijfers van de Curaçao Tourist Board, CTB.

Grootste boosdoener was het aantal toeristen uit Nederland en de Europa, bijna een kwart minder ten opzichte van vorige maand.

De Europese regio is nog steeds de belangrijkste bronregio voor Curaçao met bijna 19.000 aankomsten, gevolgd door Noord-Amerika met 15.000 aankomsten, Zuid-Amerika bracht bijna 5.500 vakantiegangers. Vanuit het Caribisch gebied kwamen bijna 2.300 vakantieganger, voornamelijk van de zes andere eilanden in het koninkrijk.

Noord-Amerika

Curaçao kende in februari wel een forse stijging van het aantal toeristen uit Noord- en Zuid-Amerika en het Caribisch gebied. De groei in aankomsten van verblijfsovernachtingen uit deze regio’s kwam uit op respectievelijk 146 procent, 82 procent en 89 procent.

Ruim 10.000 toeristen uit de Verenigde Staten kwamen naar Curaçao en brachten gemiddeld bijna zeven nachten door op het eiland. Een meerderheid, 75 procent, verbleef in een resort of hotel. Canada bracht in februari ruim 4.300 verblijfstoeristen naar Curaçao, van wie 69 procent in een resort of hotel verbleef. De meeste Canadese toeristen die in februari naar Curaçao zijn afgereisd, wonen in Ontario (55 procent) en Quebec (26 procent).

Uit de Zuid-Amerikaanse regio werden bijna 5.500 bezoekers verwelkomd. Van de aankomsten in Zuid-Amerika kwam 55 procent uit Colombia en Brazilië. De meeste Zuid-Amerikaanse bezoekers, 55 procent, die in februari naar Curaçao reisden, kozen een resort of hotel als accommodatie.

Daling

In totaal brachten alle bezoekers samen gemiddeld negen nachten door op Curaçao. Veel van de toeristen die in februari afreisden, zijn tussen de 45 en 64 jaar (36 procent) en tussen de 25 en 44 jaar (34 procent). Zestig procent van alle bezoekers verbleef in een resort of hotel.

Uit Nederland kwamen in totaal ruim 16.000 (38 procent) bezoekers. De meeste Nederlandse bezoekers wonen in Zuid-Holland (23 procent), Noord-Holland (21 procent) en Noord-Brabant (11procent).

Vanuit Duitsland en België registreerde het CTB respectievelijk 815 en 534 bezoekers. Van de Europese bezoekers verbleef 54 procent in een resort of hotel.

Er kwamen in februari 42 cruiseschepen naar Curaçao, zij brachten ruim 103.000 cruisebezoekers naar het eiland. in de maand februari.

